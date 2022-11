Los argumentos de un especialista para modificar la ley 7722

Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros, habló en MDZ Radio y criticó duramente a Rodolfo Suarez por no avalar la modificación de la ley 7722 que regula la actividad minera. Dio las razones por las cuales sería oportuno hacerlo.

“Hay dos proyectos en la Legislatura sobre este tema: el del intendente de Malargüe, que es perfectible, y luego el del diputado Gustavo Cairo, que es muy respetuoso a las normas y protocolos internacionales. El problema lo tenemos que analizar en base al contexto económico, político y social de Mendoza, que choca con el tratamiento de estos proyectos” comenzó explicando el entrevistado.

Frente a los dichos del gobernador en cuanto a que para él no es el momento para analizar el tema de la minería, Ferrer advirtió que esto no es cierto, ya que “se está evaluando Potasio Río Colorado y Hierro Indio”.

Ferrer hizo referencia a la realidad y al contexto económico actual cómo fundamentos para que se aprueben alguna de las dos iniciativas. Según él, estos son los aspectos más preocupantes :

"Hay una inflación del 100% anual esperada. Acá no sobra nada y falta todo”

“Tenemos emergencia agropecuaria: la helada se llevó todo. La gente de este sector podría migrar a la minería. Sin embargo, no se sabe que van a hacer en el año 2023 ya que con la helada negra, esto va a durar muchos años".

" Todos los servicios que vendrán con aumentos"

"Mendoza es una de las provincias que más desocupación tiene. Además se suman obras que no se hacen: Portezuelo del Viento, es un ejemplo".

"Los inversores no vienen y hay certificados de obras que no se pagan"

"La inseguridad que cada vez se potencia más"

"Paritarias eternas: tenemos una inflación descontrolada"

“La minería no salva la inflación, pero se proyecta. No es lo mismo que vos ganes 50 mil pesos por mes, a que ganes 400 mil por mes como lo hace un perforista. Está la inflación, pero vivís mejor", argumentó Ferrer.

Finalmente, concluyó: “Los políticos están enfocados en las candidaturas, en las elecciones, no en lo que necesita la gente. Seducen con promesas que no cumplen, pero no deben olvidarse que son representantes de la gente. El mendocino promedio avala la minería, se ha dado cuenta que la venta de humo no le llega a los bolsillos".