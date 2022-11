Rodolfo Suarez confirmó que el boleto de colectivo costará $70 desde febrero

Rodolfo Suarez anunció que desde diciembre el boleto de colectivo en Mendoza comenzará a registrar aumentos desde diciembre y culminará en febrero cuando su costo alcance $70.

Durante el acto de apertura del 6° Congreso Nacional de Pymes Constructoras, el gobernador confirmó que el incremento más fuerte se aplicará en el último mes del año, mientras que en febrero se volverá a actualizar.

"No vamos a aumentar más de $70 y lo vamos a hacer en distintas etapas. No quise que el aumento fuera de un sopetón sino que lo vamos a ir haciendo gradualmente. Una parte va a ser en diciembre y la otra parte va a ser en febrero. No quiero que tenga un impacto en la gente. Vamos a llegar a $70 en febrero.", detalló Suarez.

A pesar de que esta cifra tendrá un fuerte impacto en el bolsillo de los mendocinos (actualmente está a $40), esta cifra es la que se planteó durante la audiencia pública que se realizó a principios de octubre. En este momento se pensó que un cronograma de incrementos más espaciado a un ritmo de $10 por mes durante tres meses para llegar al mínimo de $70 en enero o febrero.

Finalmente, los planes no se desarrollarán de esta forma, pero la cifra final se mantendrá. Sin embargo, el mandatario defendió la medida al señalar que el costo del pasaje del servicio de transporte para la provincia es de "tres veces más".