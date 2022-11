Cuando Mauricio Macri opinaba igual que Eduardo "Wado" de Pedro

No hace tanto, en agosto del 2017, Mauricio Macri coincidía con la propuesta que hoy impulsa el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. En una entrevista con Canal 9 de Salta, el entonces Presidente confesaba: “Ya tengo mis dudas sobre una elección intermedia, lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos”.

Mauricio Macri sostenía en ese momento que votar cada dos años “ha sido una experiencia frustrante”. “No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tanto problemas en la sociedad”, aseguraba Macri en 2017 antes de las primarias legislativas en las que Esteban Bullrich iba a derrotar a Cristina Fernández de Kirchner.

Ese Macri modelo 2017 insólitamente coincidía con la propuesta que hoy sostiene Wado de Pedro. El Ministro del Interior expresó que "la mejor forma de que funcione una coalición es que haya ámbitos de discusión interna" y anticipó que está "trabajando fuertemente" en un proyecto para "eliminar las elecciones intermedias".

"Hice un diagnóstico de lo que recibo como ministro del Interior, y la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los intendentes está de acuerdo en no tener cuatro elecciones, entonces, algunas provincias fueron suspendiendo sus PASO, las PASO provinciales, y piden suspender las PASO nacional", confesó el ministro.

A continuación, los principales argumentos que sostiene Eduardo "Wado" de Pedro para suprimir las elecciones intermedias una propuesta que implica la necesidad de reformar la Constitución Nacional:

Las elecciones de medio término hace que la sociedad siempre esté en campaña dificultando la búsqueda de consensos para el diseño de políticas públicas.

A los pocos meses de asumir un gobierno ya se pone en marcha la campaña para las próximos legislativas

La propuesta sería que el Presidente sea elegido junto con el Parlamento por un período de 4 años. En ese periodo se podría tener la oportunidad para desarrollar las políticas propuestas y ser evaluado a los 4 años.

A diferencia de lo expresado por Mario Negri ayer sobre el tema, el principal referente de la oposición y ex presidente Mauricio Macri planteó en el 2017 que había que eliminar las elecciones intermedias.

Desde Juntos salieron a cruzar la propuesta. "Mientras esperamos que presenten un plan para combatir la inflación, la inseguridad y la pobreza, el kirchnerismo planea eliminar las elecciones intermedias. Siempre lejos de la gente, ajenos a las prioridades y fuera de la realidad. Dejen de vender humo", disparó la diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal a través de Twitter.