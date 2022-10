Cómo harán en Juntos por el Cambio para dirimir sus candidatos si se suspenden las PASO

El dirigente radical y presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Jesús Rodríguez, advirtió que la si se suspenden las PASO harán "una elección interna con los padrones de los partidos que integran la coalición" de Juntos por el Cambio para definir los candidatos.

"Si no hay PASO haremos una elección interna con los padrones integrados por los partidos afiliados que participan de la coalición y los independientes que se inscriban. No hay duda de que tendremos una interna", resaltó Rodríguez.

Además, afirmó que el radicalismo "tiene en todas las posiciones y en todas las provincias candidatos para hacer frente a los desafíos".

"La Unión Cívica Radical tiene la vocación de liderar la coalición. Vamos a participar en las elecciones que seleccionen los candidatos, en todas las categorías y en todas las provincias, porque creemos que tenemos un aporte para hacerle a la Argentina", enfatizó.

Consultado sobre los errores que no puede volver a cometer Juntos por el Cambio en caso de ser Gobierno, respondió: "No hay que subestimar la magnitud del desafío, ni creerse los dueños de la verdad. Hay que ser capaces de formular una propuesta que esperance a los argentinos. Lo importante es llegar lejos, no necesariamente hacerlo rápido".

"Juntos por el Cambio es la coalición política que compitió en cuatro oportunidades y ganó tres elecciones. Es la coalición política que seguramente va a gobernar la Argentina en el próximo turno", pronosticó.

Respecto de la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo: "Para hacer una evaluación de una gestión económica hay que tener en cuenta si hay un diagnóstico acertado, si hay un programa integral para afrontar ese diagnóstico, si hay un equipo técnico con solvencia para llevarlo a la práctica y si hay apoyo político".

"Lo que tenemos son decisiones y acciones muchas veces descoordinadas, que son el resultado de partes y me parece importante saber qué va a pasar con el Presupuesto. Esto es si aquellos diputados del oficialismo que votaron en contra del acuerdo con el FMI y aquellos que dejaron caer el Presupuesto del año pasado ahora van a cambiar de opinión y van a posibilitar la aprobación del Presupuesto", puntualizó.

En ese sentido, pidió que el Ejecutivo nacional "tenga una propuesta de políticas públicas que atienda el problema de la inflación que se ha duplicado en los últimos meses".

Por último, indicó que "las dificultades para auditar tienen que ver con el contexto global del ecosistema de control en la Argentina", dado que "está severamente afectado por el desequilibrio de poderes como resultado de las iniciativas del Poder Ejecutivo".

"Hubo avances sobre entes reguladores, que están intervenidos y nunca fue justificada esa decisión, produciendo situaciones muy inconvenientes. También la decisión oficial de llevar adelante de manera poco transparente las compras y contrataciones del covid", concluyó.