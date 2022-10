Rodríguez Larreta le marcó la cancha a Mauricio Macri con una frase contundente

Con distintos gestos el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ha dejado claro que está dispuesto a pelear por la candidatura presidencial hasta las últimas consecuencias. Aún sin el respaldo del líder de su partido, el expresidente Mauricio Macri. En concreto, Rodríguez Larreta afirmó que el único apoyo que importa es el de la gente y aclaró que el cambio se demuestra con gestión y no con palabras.

Para entender el sentido de sus palabras es necesario recordar lo que dijo días atrás Mauricio Macri al ser consultado sobre los dos candidatos que se perfilan en el PRO: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. "Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente", había señalado Macri.

Este jueves Rodríguez Larreta salió a marcar la cancha y aseguró que ese cambio se demuestran con transformaciones que viene realizando en su gestión como jefe de gobierno. El comentario parece un dardo directo para su rival Patricia Bullrich que está llevando una campaña discursiva muy fuerte pero sin cambios concretos.

"El cambio es hacer. Es transformar la vida de la gente con hechos concretos. Así lo entiendo yo y para eso trabajamos siempre: para que la gente pueda vivir mejor", sostuvo Rodríguez Larreta en las redes.

"El verdadero cambio es hacer. Bajar el delito a la tasa más baja de la historia, defender las escuelas abiertas, luchar contra el cambio climático como estamos haciendo con el plan de reciclado y de hectáreas verdes. Ese es el cambio que vale", manifestó esta mañana en conferencia de prensa.

"Y el apoyo importante es el apoyo de la gente. Nosotros trabajamos en la ciudad para el bienestar de millones de argentinos y ese es el apoyo que realmente vale", agregó restándole importancia a lo que pueda llegar a hacer Mauricio Macri en el futuro y a qué candidato vaya a respaldar.