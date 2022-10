Durísima afirmación de un diputado de Juntos por el Cambio sobre Facundo Manes

Facundo Manes mencionó, días atrás en un programa de TV, que Mauricio Macri creó un sistema de espionaje político durante su gobierno y cuestionó la continuidad del mismo como referente de Juntos por el Cambio. Esto generó serias disputas en las internas de la alianza opositora. MDZ Radio dialogó con el diputado nacional del PRO Gerardo Milman.

En cuanto a los dichos de Manes dijo: “No tengo mucha opinión. Me parece que la ciudadanía en este momento no nos está demandando que hagamos una revisión del gobierno de Mauricio Macri. Hoy la preocupación de la gente, está en la inflación que no la deja llegar a fin de mes, en la seguridad, en los bajos niveles de educación, en el empleo. Hoy, por primera vez en la Argentina, hay empleos registrados por debajo del nivel de la línea de pobreza. Me parece que la preocupación de los ciudadanos argentinos no está en discutir si fulano es malo o bueno".

Además defendió a Mauricio Macri y desmintió una mala relación con Manes: “La verdad es que no tengo ninguna voluntad de diferenciarme, ni de Manes ni de nadie. Tengo buena relación con Facundo, las cosas que tengo que hablar las hablaré personalmente. Sí creo en la inocencia del ex presidente Mauricio Macri en todas las causas, porque así lo dicen los expedientes judiciales. No hay ningún procesamiento vigente, ni mucho menos una condena del ex presidente de la Argentina. Pero además, en la Argentina rige el principio de inocencia y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En el caso del ex presidente no hay ni siquiera un procesamiento en las causas vigentes".

Además se refirió al accionar político de Manes: “Facundo se ve a sí mismo como alguien de afuera de la política. El radicalismo lo convenció en las elecciones pasadas para que encabezará la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. En las PASO contra Diego Santilli, obtuvo un resultado razonable del 38%,lo que representa el 15%. Sostener un 15% la provincia más numerosa de la Argentina es interesante. Manes se percibe como alguien de afuera de la política”.

Finalmente en cuanto a las declaraciones dijo: “Pedirle a Manes manifestaciones dentro del accionar político es no entender cómo se percibe él a sí mismo y qué rol cree que él vino a jugar dentro de Juntos por el Cambio. Entonces yo lo entiendo porque he hablado muchas veces con Facundo y entiendo cómo se percibe él, el resto de los que hacemos política sentimos que sus declaraciones son inconvenientes, porque distraen absolutamente de los problemas reales. Pero me parece que este no es un problema de imprudencia, sino de su concepción sobre sí mismo”.