Con el oficialismo sin rumbo, las feroces internas continúan atravesando al radicalismo y al PRO

"Esto pasa cuando todo se basa en lo que te dice el laboratorio y no pones un pie en el territorio", dijo, terminante, un reconocido dirigente radical, jefe político territorial y armador de Cambiemos cuando se le preguntó, en estricto off, qué es lo que cree que le pasó a Facundo Manes para que pusiera en un pie de igualdad a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri en el programa La Cornisa, que ve, como todo el mundo sabe, los que quieren que el expresidente tenga un segundo tiempo.

"Lo hizo a propósito... fue a la casa de su rival y tiró una bomba", explicó alguien que lo conoce mucho y que al igual que su correligionario radical no sabe por qué Ana Iparraguirre y Gastón Dwek lo obligan a jugar "no al filo, sino fuera de la cancha de Juntos" a Manes.

Insólitamente, el neurocientífico y candidato presidencial, que sólo fue apoyado por Maxi Abad en un comunicado del comité provincial que él conduce, hizo explotar la paz que transitaba la Unión Cívica Radical y de la que se ufanaban tanto Abad como Gerardo Morales, el presidente del partido a nivel nacional, porque la comparaban con las de sus socios del PRO, que viven tirándose tiros en los pies.

Además, costará mucho tiempo volver a ver una foto como la que realizaron hace siete días en la Facultad de Ciencias Económicas entre Martín Lousteau y el diputado neurocientífico. El primero tiene una alianza clara con Horacio Rodríguez Larreta y si bien fue muy crítico contra Macri, a quien le realizó un mediático desplante cuando era embajador en Estados Unidos, jamás llegó a tener expresiones similares ni lo igualó con la vicepresidenta.

Morales y Lousteau fueron de los primeros que pusieron en tela de juicio las expresiones de Manes. "Eso también es irritante. Lo dejaron más sólo que a Pinochet en Cuba. Nadie lo salió a bancar, eso también es muy radical cuando Morales, Lousteau y otros dijeron barbaridades del expresidente. Parece que algunos están autorizados y otros no", expresó un diputado nacional que conoce el día a día del bloque.

Esta dualidad no es nueva. Una vez, cuando Macri atacó al radicalismo de populista y en particular se metió contra la figura de Hipólito Yrigoyen, el presidente del partido y gobernador jujeño le contestó de manera muy descarnada. Horas después que emitiera su tuit, se preguntó por qué Manes no lo había seguido. "No vamos a jugar todos los partidos si no nos invitan a ser parte de la estrategia", respondieron cerca del neurocientífico.

Para otro dirigente que lo quiere y lo acompaña, esta apreciación personal sobre el expresidente Macri tendrá consecuencias. "No socializa su estrella. Lo invitan a ser socio de un club, en este caso la UCR, y una vez que estás adentro te paseas desnudo en el bufet. Eso no es lo que esperan de vos y por lo que entraste al comité", dijo y agregó: "Acordate cuando se sacó una foto solo e invisibilizó a todo el bloque de la UCR en la Asamblea Legislativa, queriendo aparecer como el distinto".

Facundo consiguió que su hermano Gastón presida la Convención Nacional. "Pero después se mueve como si estuviera solo, cuando no quiso firmar el pedido de juicio político al presidente", recordó otro dirigente que aceptó que varios "venían esperando un desliz para sacudirlo en grande. Bueno, se equivocó, y te pasan todas las facturas juntas, la última y la de hace dos años", sintetizó.

Uno de los cuatro radicales con más peso territorial aceptó que la situación "nos deja a todos debilitados en la negociación con el PRO. Una cosa era que el otro creyera que no tenías muchas balas pero distinto es cuando le mostras que el cargador está vacío y en la recámara no hay nada". Las candidaturas cruzadas, de la cual habló hace un mes Nicolás Massot, vuelve a tomar forma.