Facundo Manes redobló la apuesta y volvió a criticar a Mauricio Macri: "Quedó en deuda"

Luego de sus dichos contra el expresidente Mauricio Macri, el diputado nacional de la UCR Facundo Manes volvió a cuestionar al líder del PRO. "Prometió sanear la Justicia y quedó en deuda”, sostuvo en diálogo con Diego Sehinkman en TN.

"El gobierno del expresidente Macri llegó con la obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la Justicia. Lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer", aseguró.

Sin embargo, ante tantos cuestionamientos de los "halcones" del PRO, expresó: "No me imaginé que iba a hacer tanto lío. Me sorprendió todo lo que pasó porque no me pareció nada tan espectacular. No estoy tensionando Juntos por el Cambio”.

No cuenten conmigo para difamar, ensuciar o agredir a @mauriciomacri ni a nadie de Juntos por el Cambio. Argentina ya tiene suficientes desgracias con el kirchnerismo en el poder. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 3, 2022

"Hay que reflexionar sobre qué significa el populismo. En el Gobierno anterior hubo un populismo institucional, es un problema crónico de la Argentina. Para mí no hay crecimiento económico ni desarrollo si no hay una modernización institucional. Es una falla desde hace mucho tiempo”, indicó.

En ese sentido, planteó: “Hablo como mente de científico. Cuando hacemos una investigación, vemos lo que se hizo antes. Si lo que hicieron los nuestros fue malo, no lo tomamos aunque sea de nuestro sector. Y si alguien de nuestros oponentes hizo algo bueno, lo tomamos. Mi mente es diferente a la de la política, donde todos son como tribus que si de este lado tenés que pensar igual”.

“Yo creo que el Gobierno de Macri tuvo una deuda con el saneamiento de la Justicia y creo que sin eso la Argentina no se va a desarrollar”, completó Manes.