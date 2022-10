Qué dijo Alfredo Cornejo sobre las polémicas declaraciones de Facundo Manes

El senador nacional mendocino Alfredo Cornejo se refirió a las expresiones del diputado nacional radical Facundo Manes, quien recientemente agitó la interna de Juntos por el Cambio al sostener que "que Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner no nos permiten pensar en un país" y, a su vez, cargar contra la dirigencia del PRO. En ese sentido, el exgobernador de Mendoza aseveró "que declaraciones de fractura entre nosotros no contribuyen porque el ciudadano común lo decodifica como si tuviéramos una división".

Manes aseguró en una entrevista televisiva que tanto Macri como Cristina "representan a dos minorías" y se mostró confiado en la renovación del radicalismo para terminar con el "populismo institucional". "Hay dos liderazgos en Argentina. Uno es Cristina Kirchner, donde está Massa, Alberto Fernández y otro es Macri donde está Larreta, Patricia Bullrich. Yo creo que esa antinomia nos impide pensar un país", señaló y provocó la furia del PRO.

Por ello, Alfredo Cornejo hizo referencia a la la controversia dentro del principal núcleo opositor tras participar de la presentación del libro “Una vacuna contra la decadencia” en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. "Nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo para ponerle equilibrio al sistema político, como hicimos en 2021. Eso requiere unidad de Juntos por el Cambio. Ninguna declaración altisonante puede abandonar la idea de unidad y tampoco dramatizar acerca de confrontaciones de distintos pareceres", indicó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación a la prensa en dicho evento.

"Creo que declaraciones de fractura entre nosotros no contribuyen porque el ciudadano común lo decodifica como si tuviéramos una división. Si la tenemos, el kirchnerismo puede volver a ganar y reconstruir su poder político en vistas al 2023", completó.

Bajo la premisa que la gestión del Estado debe ser eficiente, compartí la presentación del libro “Una vacuna contra la decadencia”, de los economistas Osvaldo Giordano, Carlos Seggiaro y Jorge Colina. pic.twitter.com/1WzmYVPbYa — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 3, 2022

Manes redobló la apuesta

Luego de sus dichos contra el expresidente Macri, Facundo Manes volvió a cuestionar al líder del PRO. "Prometió sanear la Justicia y quedó en deuda”, sostuvo en diálogo con Diego Sehinkman en TN.

"El Gobierno del expresidente Macri llegó con la obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la Justicia. Lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer", aseguró.

Sin embargo, ante tantos cuestionamientos de los "halcones" del PRO, expresó: "No me imaginé que iba a hacer tanto lío. Me sorprendió todo lo que pasó porque no me pareció nada tan espectacular. No estoy tensionando Juntos por el Cambio”.