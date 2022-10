El futuro del país en manos de Javier Milei, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner

La noticia política de la semana es el cruce entre la oposición y el liberalismo por la ausencia del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, en la votación particular de cada artículo del Presupuesto 2023. Las críticas de Juntos por el Cambio se dan en un marco de crecimiento del partido del economista liberal y decadencia del Frente de Todos.

El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei.

Los principales referentes de Juntos por el Cambio salieron a criticar el accionar del legislador liberal. La diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, luego de la aprobación del presupuesto destacó que "se acaba de crear la 'Tasa Milei', una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagaran los argentinos en cada boleto de avión. La votación la perdimos 120 a 121 con el oficialismo. Si Javier Milei hubiera estado en su banca no se creaba. No todo son discursos, también hay que votar".

El diputado del PRO, Fernando Iglesias, quién tiene una buena relación con Milei, señaló que "perdimos la votación de los artículos 120 y 121 por tres votos y por uno. Crean la Tasa de Seguridad de la aviación. Misteriosa ausencia de los libertarios defensores de la baja de impuestos. Sus seguidores nos echan la culpa y nos acusan de tibios. #LaLocuraEsTotal".

Milei realizó su descargo y apuntó contra la primera oposición: "Muchas gracias Juntos por el Kargo por permitir que los KKs nos vuelvan a empomar. VOTACIÓN 180 POSITIVOS (los K son 118) 49 ABSTENCIONES (color azul) 22 NEGATIVO. Esa es la realidad, siempre te entregan con presencias, ausencias y la tibieza de las abstenciones, para habilitar el juego de los K y luego negociar en la votación en particular... SON CÓMPLICES".

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, se sumó a la ola de quejas por parte de la oposición y expresó: "Milei, al igual que vos, yo rechacé en general el PP2023 por ser un mamarracho. A diferencia de vos, yo me quede toda la noche para la votación en particular, NO para robar (como vos decís en el video) sino para evitar dos subas de impuestos y luchar contra otras dos".

La vicepresidenta del partido Libertario Nacional, Lilia Lemoine, afirmó que las acciones actuales de Espert se deben al arreglo de partes que realizó el economista con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para sumarse a la parte 'liberal' de Juntos por el Cambio.

Intención de voto de los principales candidatos presidenciales por la consultora Zuban Córdoba.

La consultora Zuban Córdoba publicó un informe de opinión pública respecto al panorama político de cara a las elecciones de 2023. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se posiciona primera en la lista de intención de voto con un 48,8%. Milei permanece segundo con un 42% y lo sigue el expresidente Mauricio Macri con un 39,4%. Larreta se encuentra cuarto con un 38,4% y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner última con un 33,2%.

El expresidente Mauricio Macri presentó el lunes su nuevo libro "Para qué". El evento se llevó a cabo en uno de los salones de La Rural, ubicada en Palermo. El líder del PRO invitó a diversos dirigentes de Juntos por el Cambio para lanzar lo que sería su nueva bajada de línea de cara a 2023. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El diputado bonaerense, Máximo Kirchner, declaró sobre el futuro de su madre: "Creo que Cristina no va a ser candidata. El desgaste es muy grande en una presidencia. Y el desgaste de Cristina fue enorme". "Entendemos que tiene ser mucho más corto el plazo entre la PASO y la general, porque sino pasa lo que pasó en 2019. El daño que hizo Macri entre la PASO y la general fue terrible", agregó el líder de La Cámpora.

El ministro del interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, es otra de las alternativas del kirchnerismo de cara a las próximas elecciones. El periodista Beto Valdez habló con un allegado al funcionario, quien reveló que “Wado quiere construir políticamente de otra forma que Máximo y La Cámpora, por eso ha tomado distancias y solo se maneja con Cristina Fernández de Kirchner”.

“En el actual contexto apunta a encontrar una síntesis entre el kirchnerismo y el peronismo, pero entiende que no es desde posturas radicalizadas como las que siempre le gustaron a los camporistas”, explicó un vocero del jefe de la cartera política. El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por otro lado volvió a criticar a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. "Ahora Vidal pasó de paloma a halcón, de Heidi a... No sé cuál sería el personaje... A (Margaret) Thatcher. Y agrego otro facto: Vidal no pisaba La Plata. Entonces casi no teníamos capital ni administrativa en la provincia. No tener un espacio de comunicación, de debates comunes, además de que se gobernó desde CABA por decisión política y por desprecio a la provincia, todo eso contribuyó", expresó el mandatario. El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert.

Espert le reveló de primera a mano a MDZ cuáles serían los primeros tres teléfonos que llamaría en caso de llegar a la presidencia. "Yo lo llamaría al presidente de la Organización Mundial del Comercio y le diría que Argentina deja atrás más de 100 años de ostracismo en materia comercial y que va a llevar al Mercosur a firmar una cantidad récord de tratados de libre comercio en los cuatro años de Gobierno mío. Eso es lo primero", comenzó expresando el economista.



"El segundo llamado que hago es al director gerente del Fondo Monetario para decirle que dado que Argentina abandona su modelo de sustitución de importaciones y endeudamiento público, Argentina como mucho pediría de acá en adelante un acuerdo de facilidades extendidas para poder financiar su proceso de reformas estructurales", agregó el legislador.



El candidato a gobernador bonaerense luego finalizó: "El tercer llamado que hago es al presidente de Brasil, sea quien sea, para decirle que vamos a firmar el tratado de libre comercio con todo el mundo".