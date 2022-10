La hiriente frase de Axel Kicillof sobre María Eugenia Vidal

Axel Kicillof volvió a polarizar con María Eugenia Vidal a pesar de que el kirchnerismo perdió la última elección en la provincia de Buenos Aires contra el diputado nacional y el precandidato a gobernador, Diego Santilli. Durante una entrevista con El Destape Radio, el mandatario bonaerense lanzó una hiriente frase y afirmó "ahora Vidal pasó de paloma a halcón, de Heidi a... No sé cuál sería el personaje... A (Margaret) Thatcher".

El gobernador de Buenos Aires comparó así a María Eugenia Vidal con la ex premier británica durante la guerra de las Malvinas. Kicillof advirtió además: "Y agrego otro factor. Vidal no pisaba La Plata. Entonces casi no teníamos capital ni administrativa en la provincia. No tener un espacio de comunicación, de debates comunes, además de que se gobernó desde CABA por decisión política y por desprecio a la provincia, todo eso contribuyó".

Axel Kicillof está preocupado por el avance de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires y por la interna expuesta del kirchnerismo que complican sus chances de reelección. Ayer mantuvo una reunión con los intendentes de Villarino, Carlos Bevilacqua; de Patagones, José Luis Zara; de Bahía Blanca, Héctor Gay; y de Coronel Rosales, Mariano Uset; para conversar sobre el potencial del uso del agua del Río Negro e impulsar el trabajo conjunto para su utilización en beneficio del desarrollo de la región.

"Nos reunimos con los intendentes para conversar sobre la disponibilidad del cupo de agua de Río Negro para la provincia de Buenos Aires. Un recurso fundamental para el desarrollo de toda la región", posteó luego del encuentro Kicillof en sus redes sociales.

El mandatario sostuvo que en la reunión realizada ayer con estos jefes comunales también se analizaron "los proyectos para mejorar el acceso al agua potable y la capacidad de riego en la zona". Del encuentro además participaron el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el jefe de Asesores, Carlos Bianco.

Se indicó que los funcionarios coincidieron en la importancia de los avances en el marco de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y abordaron la estrategia para contar con proyectos concretos de riego y provisión de agua potable en Bahía Blanca y otras localidades de la zona.