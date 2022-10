Quién es Lilia Lemoine, la influencer liberal que potencia a Javier Milei

La influencer liberal y vicepresidenta del partido Libertario Nacional, Lilia Lemoine, se abrió en diálogo con MDZ respecto a sus inicios en la política y la posibilidad de poder acompañar al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, en su camino presidencial.

¿Cómo definirías tu rol en la Libertad Avanza?

Soy activista libertaria. Desde que Javier Milei se metió en la política me pareció una oportunidad histórica involucrarme. Estar cerca de él es un orgullo. Voy a estar donde se me necesite haciendo lo que tenga que hacer. Así que diría que soy una promotora del espacio y me gusta. Bueno, soy vicepresidente del partido libertario nacional. Voy a tratar de que crezca lo máximo posible para tener una plataforma propia. Un partido que tenga propuestas concretas, no un nombre fantástico o una promesa, sino un partido político más fundado en ideas que funcionan.

¿Qué significa Javier Milei en tu vida?

Yo digo que soy como el soldado Cabral de Milei porque si yo veo que alguien lo toca me pongo loca. Me paro adelante y recibo el sablazo. Sobre todo porque me demostró lealtad y amistad cuando yo había militado para José Luis Espert y como muchos terminé muy desilusionada. Me estaban maltratando muchísimo y Javier vino y me rescató.

¿Cuál es tu mayor propulsor para pelear por el liberalismo en Argentina?

Siempre tuve chances de crecer y de dar trabajo desde que descubrí cuál era mi vocación artística. Siempre traje divisas extranjera al país y las normas del gobierno argentino me lo impidieron. Me llevaban gran parte de mis ingresos o directamente me impedían trabajar. Viajé por más de 15 países siendo referente del cosplay argentino. He visto y comparado cómo se vive en otros países. Nunca entendí por qué tenía que estar compitiendo siempre con mínimos recursos y con todo en contra como si el mismísimo país no quisiera que yo sobresalga.

El diputado de Libertad Avanza Javier Milei.

¿Nombrarías a la casta como antagonista de tu vida así como lo plantea Javier?

Sí.

¿Crees que es el peor mal que de la Argentina?

Sí. Es gente que se preocupa por sus propios privilegios y supuestamente son son nuestros empleados. Están ahí para administrar la riqueza del país, no para quedarse la ni para dársela a alguien o redistribuirla como ellos se les cante. Muchos dicen "bueno, si dejan de robar tres años salimos adelante", no van a dejar de robar. Una de las cosas más importantes que me voló la cabeza escuchando a Javier fue cuando entendí lo que decía de que la inflación era un fenómeno monetario, lo que era el impuesto inflacionario y que afectaba a los más pobres.

¿Y qué tenés para decir por parte del liberalismo?

Siempre en los medios generalmente se decía que los liberales eran de extrema derecha y sólo se preocupaban por los ricos y los empresarios. Me di cuenta de que en realidad el liberalismo ayuda a salir de la pobreza y que es súper humano decir "sí, el impuesto inflacionario le afecta al más pobre no el más rico". Entonces es todo lo contrario lo que me dicen y ¿por qué? Porque se quieren seguir perpetrando.

La influencer y vicepresidenta del partido Libertario Nacional, Lilia Lemoine.

Pensando en las elecciones del año que viene, ¿cómo le explicarías a la gente que no lo ve factible que Javier Milei sea presidente?

Javier Milei es el candidato a presidente más popular, con mejor imagen a nivel nacional y con la mayor intención de voto. Desde una maquilladora en una perfumería que el otro día que me miró, me reconoció y me dijo "Milei va a ganar" hasta los muchachos que manejan uber y los abogados. Todo el mundo me está diciendo en la calle y no sólo en Buenos Aires sino en el interior del País "Milei va a ganar". Lo veo, camino al lado de él y la gente dice "Javier va a ganar". Lo único que podría hacer que Javier no gane es que la casta use algún artilugio para que no lo haga. Queda claro que han negociado las PASO para que ya las elecciones definitivas sean como una segunda vuelta y tratar de imponer la polarización entre la falsa oposición y el poder hegemónico que sabemos que son socios.

¿Cuál es el efecto diferencial de Milei?

Javier entra a romper con los beneficios de los privilegios de la casta y la gente lo sabe y lo quiere votar. Entonces por qué no sería presidente la persona que tiene ya la estructura armada para serlo y que además todo el mundo quiere votar. Es el único candidato que te explica cómo se solucionan los problemas económicos del país que van a llevar a solucionar todo el resto de los problemas que estamos teniendo. O sea, si vos lo querés votar, es presidente.