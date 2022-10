La sorpresiva frase de José Luis Espert sobre Javier Milei

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, analizó en diálogo con MDZ el panorama electoral. El economista liberal reveló que le gustaría hacer una alianza con el diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

-¿Cómo definirías al liberalismo argentino?

-Es la única alternativa que Argentina tiene para no terminar siendo una gigantesca villa miseria. El liberalismo es libertad de comercio y libertad para disponer del fruto de tu esfuerzo. Que no te lo saquen con impuestos. La libertad de contratar un trabajador o la libertad de despedirlo también si tienes que hacerlo. La libertad de elegir tu sexo, de elegir dónde querés estudiar, dónde querés vacacionar la libertad.



-¿Te gustaría que fuera en conjunto con Javier Milei?

-Sí claro. Me gustaría que fuera en conjunto con todos liberales. No sólo con Milei. Ricardo López Murphy es otro liberal destacado de los que están en política. El resto decidió no hacer política. Quiero que el liberalismo esté unido.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial Javier Milei.

-En junio, te pidieron que elijas entre Milei y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y respondiste “Milei, con los ojos cerrados”. ¿Estás más cerca de hacer alianzas con Milei que con Juntos por el Cambio?

-No. Hoy no estoy cerca de hacer alianzas con nadie. Hoy no estoy pensando en eso, estoy muy concentrado en la actividad legislativa y en las recorridas en la provincia de Buenos Aires. Puede que se den las alianzas pero no pienso en eso.



-¿Qué opinas de la eliminación del Banco Central y dolarización de la economía que propone Milei?

-No me parece. Ataquemos primero los problemas de índole real que son la causa de los problemas monetarios. Argentina tiene problemas monetarios derivado de su problema reales. El problema monetario argentino tiene mucho que ver con este esta pared de granito que es hasta ahora el tamaño del Estado.