La gran candidata de La Cámpora para presidir el PJ sigue jugando al misterio

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, participó este último jueves en el acto homenaje al expresidente Néstor Kirchner, llevado adelante en la sede del Partido Justicialista de Las Heras. Fue la única jefe comunal en asistir debido a temas de agenda que complicaron a los demás conductores peronistas. La pregunta del millón -casi obligada- estaba relacionada a si finalmente será candidata a presidir el PJ, en medio de la puja interna entre los miembros del espacio y a pocos días del cierre de listas.

Pues quedan cuatro días para que se agote la posibilidad. El lunes 31 de octubre es la fecha límite. Mientras tanto, desde el camporismo negocian con el ala disidente el peronismo para determinar si habrá lista única o no. Destéfanis es la principal apuntada a ocupar el cargo por el kirchnerismo duro, en especial por la actual titular del PJ provincial, Anabel Fernández Sagasti.

La jefa comunal hace meses que indica que "existe esa posibilidad", pero las palabras van perdiendo peso a medida de que el reloj corre. Mientras tanto, se asoma como posible candidato el intendente de Maipú, Matías Stevanato. En tanto, Fernanda Lacoste -del sector disidente- es quien pone en juego la "unidad" que busca el PJ para evitar deslices de cara a las elecciones de 2023. Según pudo saber MDZ, los intendentes son quienes tendrán la palabra final.

"Queda poquito. Siempre lo digo: hay muchos compañeros que me han comentado que está la posibilidad de que yo sea y siempre me he puesto a disposición de ese trabajo. De alguna manera venimos trabajando para que si esto tiene que darse estemos preparados. Hace muchos meses entendimos la necesidad de recorrer todos los departamentos donde no somos Gobierno a llevar nuestro mensaje", manifestó Destéfanis en diálogo con la prensa.

Flor Destéfanis junto a Marisa Uceda y Adriana Cano.

Sobre quienes ya expresaron querer ocupar el lugar en la conducción del PJ, sostuvo que "está perfecto" y que "el peronismo se va a movilizar mientras hay más dirigentes que tengan ganas de protagonizar. Así que bienvenidos sean. No nos corramos del objetivo principal: construir un proyecto para Mendoza desde el peronismo".

Al ser consultada acerca si estaría dispuesta a compartir fórmula, contestó: "Yo estoy dispuesta a las charlas y consensos, pero también a que se respeten los trabajos, el objetivo planteado y los tiempos. Ojalá que todo pueda confluir en una lista unida, pero tampoco me parece que lo planteemos como una cosa loca que se pueda decidir entre las mismas bases quiénes nos representan dentro del PJ de Mendoza".

Del acto realizado en conmemoración a Kirchner fue la única jefa comunal que participó. Ante esto, resaltó: "Entiendo que todos los intendentes tenemos muchísimos temas de agenda y han habido muchísimos otros actos. Capaz ahora ponemos la cara acá porque estamos cerca del cierre de listas, pero siempre hay muchos eventos del PJ e intento asistir a todos. Creo que en uno u otro evento los intendentes han estado siempre".

Días atrás se mostró junto al intendente de Lavalle, Roberto Righi, en lo que significó una señal de unidad al tener en cuenta que Righi ha tomado distancia de La Cámpora. En ese sentido, Destéfanis dijo: "A Roberto lo aprecio mucho y lo acompañé porque era el aniversario de Lavalle. Puede haber diferencias, pero somos todos peronistas. Somos seis intendentes del PJ, si no nos acompañamos entre nosotros... Lleva casi 16 años gobernando su departamento y tiene mucho para que una pueda aprender. También estuve el viernes en el acto en Tunuyán con Martín Aveiro y en San Rafael en el almuerzo junto a Emir Félix en el almuerzo de las fuerzas vivas. Yo voy a todos lados porque tenemos que acompañarnos entre nosotros. Las diferencias pueden existir, aunque hay más coincidencias". El acto llevado a cabo en el PJ de Las Heras. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.