El PJ se congregó en un acto en homenaje a Néstor Kirchner, con el cierre de listas respirándole en la nuca

El Partido Justicialista (PJ) se reunió este jueves en la sede del departamento de Las Heras en el marco de aniversario de fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. El evento podría haber sido uno más en la agenda de la militancia, pero -en esta ocasión- las miradas estuvieron puestas en presencias y ausencias, considerando que el lunes 31 de octubre a las 23:59 cierra la presentación de listas para presidir el espacio a nivel provincial los próximos dos años.

Cautela y muestra de unidad a la hora de dar declaraciones es la estrategia de los dirigentes peronistas al ser consultados por las internas dentro del partido que, a pocos días del tiempo límite para presentar fórmulas oficiales, aún no define qué hará concretamente. Mientras tanto, continúan en detalle las negociaciones puertas adentro, teniendo en cuenta que cada paso en falso puede ser clave de cara a las elecciones de 2023.

Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

La intendenta Flor Destéfanis, quien es la candidata favorita del camporismo mendocino, fue la única jefa comunal en presentarse al acto. Tanto Martín Aveiro, Matías Stevenato, Fernando Ubieta, Roberto Righi y Emir Félix no pudieron acudir por temas de agenda, según fue indicado.

Por su parte, la senadora nacional del Frente de Todos y presidenta del partido, Anabel Fernández Sagasti, tampoco asistió debido a que se encontraba sesionando en el Congreso de la Nación. Sin embargo, grabó un video que fue expuesto a la militancia presente.

En tanto, estuvieron en la sede ubicada en la calle Burgos de Las Heras: la diputada nacional Marisa Uceda, las senadoras provinciales Adriana Cano y Cecilia Juri, el diputado provincial Néstor Márquez, la diputada provincial Valentina Morán, el titular de la Anses en la región Cuyo, Carlos Gallo, entre otros. También reapareció el excandidato a diputado nacional Jorge Pujol.

De la rama sindical se destacaron el secretario general de la seccional Mendoza de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y gremialista del SUTE, Gustavo Correa, y el titular de la La Bancaria, Sergio Giménez. Las principales agrupaciones que se acercaron a la sede peronista fueron La Cámpora y el Movimiento Evita.

El senador provincial Rafael Moyano y la dirigente maipucina Fernanda Lacoste, ambos impulsores de la rama "disidente" del PJ tampoco aparecieron.

Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Adriana Cano es senadora provincial y presidenta del PJ de Las Heras. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Destéfanis se mantuvo apegada al discurso habitual de unidad y no vislumbró alguna novedad sobre si ella será candidata o no. "Queda poquito. Siempre lo digo: hay muchos compañeros que me han comentado que está la posibilidad de que yo sea y siempre me he puesto a disposición de ese trabajo. De alguna manera venimos trabajando para que si esto tiene que darse estemos preparados. Hace muchos meses entendimos la necesidad de recorrer todos los departamentos donde no somos Gobierno a llevar nuestro mensaje", manifestó.

Al serle planteado que otros dirigentes ya indicaron que tienen intenciones de presentarse, señaló: "Está perfecto. El peronismo se va a movilizar mientras haya más dirigentes que tengan ganas de protagonizar. Así que bienvenidos sean. No nos corramos del objetivo principal: construir un proyecto para Mendoza desde el peronismo". Flor Destéfanis y Marisa Uceda. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

La legisladora nacional Marisa Uceda se refirió al clima alrededor de las elecciones del PJ y señaló ante la prensa: "El lunes lo vamos a saber. Entiendo que hay un espacio que se ha manifestado con la voluntad y que ha hecho una especie de lanzamiento. Creo que es una época en la que el peronismo tiene que mostrar la unidad necesaria para ser una fuerza contundente de cara las elecciones de 2023. Me parece que se va a llegar a una instancia de diálogo y unidad. Todavía queda mucho tiempo aunque parezca que son pocos días".

Al recordarle que no estuvieron los intendentes ni probables candidatos, respondió: "Está la militancia. Hay que volver que lo importante es la militancia y no los dirigentes (...) Nosotros somos peronistas. Nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Queremos la unidad del partido y es lo que estamos intentando".