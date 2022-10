Con una vicegobernadora nueva, Máximo Kirchner tiene los votos para eliminar las PASO

"Si nos dan la vicegobernadora y tres diputados a salir a nivel nacional empezamos a hablar", dijo entre risas pero también mandando un mensaje directo Fernando "El Chino" Navarro, uno de los operadores del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien a su vez ayer, en una cena con intendentes y ministros, reiteró su firme oposición a eliminar las PASO.

"El presidente lo que no entiende es que desde La Cámpora y el Instituto Patria le dicen que no mide, que se tiene que ir, que no puede ser candidato y no sé cuantas cosas más. Ahora, cuando él pide de competir, los machos desaparecen y quieren romper el instrumento... Como hicieron con el INDEC ahora proponen hacer lo mismo con las PASO" le dijo a MDZ uno de los invitados al encuentro en Almirante Brown.

Allí, Fernández dialogó abiertamente con el anfitrión, Mariano Cascallares, el ex ministro Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis, que seguirá en Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Descalzo y Fernando Espinoza, entre otros intendentes de Ituzaingó y La Matanza, respectivamente.

La Matanza es, en caso de aprobarse la derogación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la tierra de canje prevista por Máximo Kirchner. Su ladero, Facundo Tignanelli, impulsa la candidatura de Patricia Cubría para competir contra Fernando Espinoza. Cubría es la esposa de Emilio Pérsico, el jefe de Navarro y del Movimiento Evita, y de esta localidad también es la actual vicegobernadora, Vernónica Maggario.

Maggario sería reemplazada en la fórmula que seguirá encabezando Axel Kicillof en 2023 por Mariel Fernández, la actual intendenta de Moreno, a cambio que Cubría desistiera de competir por el acuerdo logrado en la superestructura. "Sí, que fácil la hacen... Te pagan con lo que ya tenés. Además, no tenemos problemas en pelearle al Evita o a quien quiera", dijo un operador todo terreno de Espinosa, a quien no le asustan estos amagues.

La propuesta del Chino Navarro fue desechada por quienes transitan el Movimiento Evita y también tienen un importante rol legislativo. En los últimos tiempos han trascendido serias divisiones internas dentro de esta organización política con incidencia directa en los el manejo de los planes sociales y muchos han lanzado su candidaturas a intendente, como por ejemplo Leonardo Grosso, en San Martín, quien por las dudas ha iniciado la campaña para conseguir avales y conformar su propia estructura política.

"Falta muchísimo desde el momento del acuerdo a su ejecución... Acá nadie confía más que en el constante y sonante, en efectivo o especies, pero no en promesas. Esas se incumplieron todas. Para peor el presidente tiene un ataque de independencia tardía que exaspera a los pibes", le dijo un intendente a MDZ cuando le contó sobre la reunión de ayer a la noche en la que, además, el "Ingeniero" (lo es) Ferraresi volvió a expresar su real motivo de renuncia al gabinete. "Me habían atados de mano. Hablé de un presupuesto de $40.000 millones y me terminaron dando $16.000, Yo no puedo explicar ese ajuste", se sinceró.