Los movimientos sociales esperan con reclamos a Victoria Tolosa Paz

Victoria Tolosa Paz anota ya un rosario de pedidos para cuando asuma y tenga la primera reunión con los movimientos sociales más enemistados con la administración nacional. “Vamos a exigir que nos abran los planes sociales, más asistencia alimentaria y aumento de montos en todas las asistencias”, eso le dijo el diputado del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, a MDZ.

Así, tras las últimas reuniones con el ahora ex ministro Juan Zabaleta, los movimientos sociales habían logrado un compás de espera con promesas que no se cumplieron. Si no hay cumplimiento, volverán a acampar.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, definió la situación con la que recibirán a Tolosa Paz: “Asume con programas cerrados y enorme conflicto social, no sabemos qué debate va a abrir con nosotros, veremos si Tolosa Paz tiene un ministerio abierto a reclamos de quienes vehiculizan las protestas de todo el país o no”. Y añadió: “el ajuste que lleva a cabo el Gobierno tiene que parar, pediremos más planes, más dinero, más herramientas y más comida en los comedores, no se puede seguir así”, dijo a este medio.

Con respecto a los acampes, se había logrado tener un paréntesis de espera por la palabra de Zabaleta de que destrabarían una serie de fondos para los movimientos sociales. Así, el movimiento Evita que encabeza Fernando Chino Navarro venía relegado en los pedidos por formar parte del Gobierno, en un escenario en el que el PO había quedado como fronting del conflicto con el Gobierno.

Juan Zabaleta deberá enfrentar en el regreso a su municipio una situación compleja en la que La Cámpora, a través del escritor Damián Selci, logró aumentar su caudal político en el Concejo Deliberante y ocupar la mayoría de las secretarías comunales.

La renuncia del ministro se dio en un contexto de tensión con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien no liberaba, según supo MDZ, los fondos necesarios para que Zabaleta pudiera lidiar con los reclamos de los movimientos sociales.