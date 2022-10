La desesperada justificación de Javier Milei que hizo enfurecer a José Luis Espert

La decisión de Javier Milei de retirarse del Cámara de Diputados luego de la aprobación del Presupuesto 2023 le sirvió al oficialismo para aprobar la creación de un nuevo impuesto a los pasajes aéreos. Cuando el artículo se trató en particular, el oficialismo ganó 121 a 20 la votación y se autorizó la creación de esa tasa destinada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Desde Juntos por el Cambio cargaron contra los tres diputados libertarios que se habían ido del recinto y Milei les contestó con una justificación polémica que hizo enojar a su exsocio José Luis Espert.

En fútbol hay un dicho que reza "no hay mejor defensa que un buen ataque". Javier Milei, con su pasado de arquero de Chacarita, decidió aplicarlo y se defendió atacando a Juntos por el Cambio por haber aprobado el presupuesto en general.

"Solo 22 diputados rechazamos esta aberración de Presupuesto, que fue avalada por los delincuentes de Juntos por el Cambio. ¿Por que? Porque no quieren darle discrecionalidad a Alberto Fernández en un año eleccionario. Por eso avalaron esta basura", retrucó Milei.

Pero su accionar se puso en duda en lo que pasó después durante el tratamiento en particular y la decisión de retirarse que terminó jugando a favor del kirchnerismo.

"Cuando se pasa a la discusión en particular, es el momento en que los políticos roban. Es en donde está la runfla, la corrupción", aseguró y dijo que por eso decidió no permanecer en el recinto. Sin embargo esa decisión también quedó envuelta en sospechas porque benefició al Frente de Todos y se creó un nuevo impuesto.

"Yo no voy a estar con mi presencia avalando a corruptos que están intercambiando favores para que tengan este presupuesto.La mentira de Juntos por el Cambio se coronó con el impuesto -que en realidad es una tasa-. Dicen 'la culpa es de Milei' porque el oficialismo ganó por un voto, pero si ellos hubiesen tenido ordenada la tropa no tenían problema porque les faltaron 4 diputados. Incluso uno de ellos mismos lo votó a favor", disparó Milei y defendió su decisión de irse.

"Eran las 5 de la mañana y me fui de la Cámara. No convalido este tipo de tranzas de corruptos.Intercambian cargos para que haya leyes", concluyó.

Las declaraciones de Milei en TN molestaron a José Luis Espert, que a través de las redes le recriminó las consecuencias de su decisión. "Al igual que vos, yo rechacé en general el Presupuesto 2023 por ser un mamaracho. A diferencia de vos, yo me quede toda la noche para la votación en particular, no para robar (como vos decís en el video) sino para evitar dos subas de impuestos y luchar contra otras dos", esgrimió.