Ante la polémica, revelaron cuánto gana un juez en la Argentina

Este miércoles, se rechazó el impuesto a las Ganancias para los jueces que incluía el Presupuesto 2023. MDZ Radio habló con Federico Romano, Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre dicha polémica.

“Es un tema que nos movilizó, nos puso en estado de alerta y nos obligó a tomar una definición. El salario no es ganancia. Está claro que nosotros podemos ser señalados a veces como unos privilegiados, la idea es equiparar para arriba no para abajo” argumentó Romano.

Además expresó: "El mínimo no imponible de ganancias está en 330 mil pesos aproximadamente. Tratando el impuesto a las Ganancias como un impuesto a la riqueza o a los altos ingresos, nosotros no creemos que un trabajador judicial que gane 330 mil pesos sea un millonario. Es injusto que otros trabajadores lo paguen también, siempre hay que mirar para arriba, no para abajo. No creemos que la solución a los problemas económicos del país se agravar a más trabajadores”.

Romano dijo que hoy a la madrugada se logró en el presupuesto sacar de las deducciones a otros sectores: "A nosotros nos pone en una situación incómoda porque parece que estamos defendiendo al Poder Judicial y no es así. Somos un sindicato que defiende a los trabajadores, no a los jueces”.

Hoy se aprobó el Presupuesto 2023 sin el impuesto a las Ganancias para los jueces

También advirtió: “Si queremos una redistribución de las riquezas, no creo que sea el camino sacarle a los trabajadores para darle a otros. Se debería sacar del capital, eso es lo que nosotros proponemos”.

Noticias Relacionadas Impuesto a las Ganancias: se suspendió la reunión entre jueces y Cristina Fernández de Kirchner

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales explicó que por una ley que salió en el 2016, aquellos trabajadores judiciales que ingresaron después del año 2017 en el Poder Judicial pagan Ganancias.

¿Cuánto ganan los trabajadores judiciales?

Romano dijo que "En la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires nos reunimos 4 veces este año para discutir paritarias. Tenemos una nueva fecha en noviembre. El trabajador judicial va a ganar más pero no siempre se sube el mínimo no imponible de Ganancias. Un trabajador judicial que entra en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires tiene un sueldo mínimo de 150/160 mil pesos de base, luego están los demás ítems que componen el salario. Un escribiente que es el tercer puesto o un oficial que es el cuarto puesto de la carrera judicial, que ingresa después del 2017 ya pagaría Ganancias".

Finalmente concluyó: “Resulta incómodo hablar de los sueldos de los jueces en un país donde tenemos trabajadores en el límite de la pobreza. El salario básico de un juez de Primera Instancia de la Ciudad de Buenos Aires está en 700/800 mil pesos, donde luego se le agregan otros ítems que pueden lograr que perciba el doble”.