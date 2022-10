Una histórica peronista coincidió con una queja de Mauricio Macri

En un nuevo embate al Gobierno del Frente de Todos (FdT), la ex senadora nacional Hilda "Chiche" Duhalde (Peronismo Federal) cuestionó hoy el "careteo progresista" de la agenda política del kirchnerismo. Una declaración en línea con el hastío que manifestó Mauricio Macri ayer con el discurso progresista durante la presentación de su libro.

"Queremos ser progresistas, pero no nos ubicamos en el país que tenemos y no legislamos con los pies en la tierra", sostuvo Hilda "Chiche" Duhalde. En ese sentido, la dirigente opositora recogió el guante de sus declaraciones pasadas donde había asegurado que hay "progresismo trucho" sobre el kirchnerismo y que hoy "legislamos como si fuésemos los países más avanzados del mundo" durante una charla con Rivadavia Am 630.

Al respecto, recordó el debate sobre la Ley de Vasectomía y ligaduras de trompas (2006), de la que se mostró en contra.

"Si una mujer (intervenida) a los 25 quiere conformar una familia, las mujeres del kirchnerismo me decían que se desligan las trompas, y yo pregunté en dónde y ellas decían en Canadá se desligan ", comentó.

En ese sentido, aseguró que "tenemos necesidades más urgentes" y que hoy está faltando "una familia, una sociedad y un Estado que se ocupe de lo más difícil que es la política de prevención". Según Duhalde, dado el contexto social y económico, "este país está muy lejos de aplicar progresismo".

Respecto al debate sobre el Presupuesto 2023 y el pedido de algunos sectores sindicales y dirigenciales del kirchnerismo por un bono, "hoy están planteando el recorte en educación y en programas de tarjeta alimentaria". En ese sentido, pidió que "sacar ese dinero de lo que se llevan los movimientos sociales". Sobre los movimientos sociales, la ex legisladora dijo que "no son verdaderamente movimientos sociales", ya que manejen fondos del Estado, por lo que "son en realidad movimientos políticos que usan el Estado o quien creemos que pagan las carpas, la comida, los micros: ustedes, yo y todos los argentinos".

Al respecto, le pidió "coraje a la clase política para enfrentarlos" y recordó "el comienzo de los movimientos sociales en la década de los noventa, cuando aparecen en el Conurbano". "Iba a las reuniones y desbarataba con mucho cuidado. Hoy está claro que es mucho más difícil pero hay que trabajar como si fuese una filigrana", señaló.

Hoy, según Duhalde, dijo que "ningún plan (social) cumple el objetivo, como la AUH", y cuestionó los dichos de Patricia Bullrich, "que dijo que en seis meses lo termino y no es cierto". Por último, recomendó: "Hay que hacer un censo, ver qué familia lo necesita verdaderamente y que sea transitorio pero cumpliendo el objetivo para el que fue dado".