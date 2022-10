La batalla que el kirchnerismo está perdiendo y denota un cambio social

Las últimas encuestas siguen ratificando que la opinión pública viene dando un giro a la derecha y aumenta el rechazo al estatismo que impuso como épica el kirchnerismo desde 2003. Este comportamiento se verifica en la buena intención de voto de Javier Milei y Patricia Bullrich, los dos candidatos presidenciales que muestran el discurso más duro.

“Según nuestras últimas mediciones, los candidatos con un discurso de derecha están creciendo paulatinamente, con lo que claramente una parte importante de la sociedad está canalizando su descontento con los resultados de 20 años de centro izquierda”, explica el encuestador Cristian Buttié, de CB Consultores. “Pero no diría que la sociedad está buscando derechizarse, sino que más bien está marcando un cierto hartazgo al discurso de extrema izquierda que muchos identifican como marxismo cultural, el cual ha avanzado fuertemente en los últimos años”, agrega el consultor cordobés.

Jorge Giacobbe precisa que “no usaría el término derecha para hacer referencia al liberalismo económico. Lo que está pasando con Milei viene de una sociedad que está enojada con todo y que se conecta emocionalmente con un tipo que viene a decir que con un bidón de nafta va a incendiar a todos los políticos. Sobre esa persona que se conecta emocionalmente entran ideas liberales, pero no significa que lean a Hayek”. Y agrega: “Argentina y el mundo muestran que aquel que se dice izquierda tampoco leyó a Marx. Estos virajes se dan por slogans, con ideas muy primitivas. Primero está la conexión emocional con el líder y luego fluyen ideas. Patricia Bullrich es otro ejemplo pero como opción posible de Gobierno”.

Patricia Bullrich tiene muy alta intención de voto de cara a 2023.

“Yo lo que veo no es una sociedad que gire a la derecha, sino más bien al centro, ya se lo había planteado así a Alberto Fernández en 2019, la moderación. Pero no cumplió ese contrato en el estilo y en el contenido, el hito de caída fue el intento de expropiación de Vicentin”, analiza Carlos Fara. “La gente quiere menos regulaciones, menos trabas, pero yo sería muy moderado de calificar como un reclamo de una ausencia de Estado como lo está planteando Mauricio Macri en su último libro o Milei que representa un gran fastidio al status quo”, reflexiona el consultor.

A su vez el titular de Opina Argentina, Facundo Nejamkis agrega que “la sociedad de está corriendo a posiciones menos estadistas y más pro mercado, pero ese corrimiento no se expresa en un consenso político, no estamos en la década del '90, evidentemente ya no está vigente el relato de los Kirchner respecto a que todo lo que lo que hacía el Estado estaba bien y todo lo que hacía el mercado estaba mal.

Por último Shila Vilker opina que “la gente se maneja por lo que siente y no en base a parámetros ideológicos clásicos”. Define al fenómeno Milei como una “derecha transideológica o posideológica”. También describe que la opinión pública percibe como dirigentes de derecha a Macri, Milei y Bullrich. Son los que quieren orden, progreso y libertad.