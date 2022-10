Aníbal Fernández desafió a Máximo Kirchner y le recordó los códigos del peronismo

Ayer en una entrevista con El Destape el diputado Máximo Kirchner dio a entender que Alberto Fernández no debería presentarse a unas PASO para competir por la reelección. El líder de La Cámpora afirmó que "Wado" De Pedro sería un buen candidato para el Frente de Todos y hoy el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió al cruce. No solo defendió la reelección del presidente sino que además criticó a los que juegan en contra del mandatario.

"Nunca jugué en contra de un presidente peronista", remarcó recordando los códigos históricos del partido. Sin decir nombres, le pasó factura a todos los dirigentes que están mellando la figura presidencial y defendió sus intenciones de ir por la reelección.

“El Presidente fue el primero que dijo que todo el mundo que tenga vocación de participar tiene que hacerlo y está la PASO abierta; él se somete a ser uno de los candidatos que va a competir”, sostuvo en Radio Con Vos.

Para el diputado Máximo Kirchner no corresponde que el presidente vaya a unas PASO para competir por la candidatura, dando a entender que si no hay respaldo Alberto Fernández debería dar un paso al costado. "No siento que sea una anomalía. Si el presidente siente que es la mejor forma de dirimir, por qué le tienen miedo a competir", sostuvo el ministro de Seguridad.

“El tema es muy simple acá: si hay que competir, hay que competir y no hay que temerle”, concluyó Aníbal Fernández en un claro respaldo a un presidente alicaído.