Máximo Kirchner reveló qué hará Cristina Fernández de Kirchner en las próxima elecciones

Este lunes, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, realizó declaraciones en las que planteó un posible panorama de cara a las próximas elecciones generales de 2023. Entre otras frases, hizo referencia a la posibilidad de que su madre, Cristina Fernández de Kirchner se presente como candidata a presidente.

"Creo que Cristina no va a ser candidata. El desgaste es muy grande en una presidencia. Y el desgaste de Cristina fue enorme", manifestó Máximo Kirchner en declaraciones radiales.

Asimismo, planteó el escenario que esperan se concrete para las próximas elecciones. "Entendemos que tiene ser mucho más corto el plazo entre la PASO y la general, porque sino pasa lo que pasó en 2019. El daño que hizo Macri entre la PASO y la general fue terrible", manifestó.

Por su parte, habló de la interna en el Frente de Todos. "A veces veo a mis compañeros más preocupados por los lugares y no por lo que pasa. Hay que estar más atentos a estas formaciones de ultraderecha que proponen dolarizar la economía. Ya sabemos cómo terminan", consideró.

En referencia a la inflación en el país, expresó: "Hay que hablar muy bien con los dueños de las empresas para hacerles entender que el pueblo y el Estado argentino ya hicieron un gran esfuerzo".

Sobre la oposición, Máximo Kirchner dio su opinión sobre quién cree que se postulará en Juntos por el Cambio para los comicios presidenciales de 2023. "Yo creo que el candidato que tiene posibilidad reales va a ser Larreta", expresó.

Cómo se enteró del ataque a Cristina

Máximo Kirchner, por otro lado, recordó qué estaba haciendo el pasado 1 de septiembre y cómo se enteró del intento de atentado a Cristina Kirchner, cuando Fernando Sabag Montiel –miembro de “la banda de los copitos”– le gatilló dos veces sin éxito con un arma Bersa calibre 32 mientras la vicepresidenta saludaba a un grupo de militantes en la puerta de su casa en Recoleta.

“Yo me había ido a comer a la casa de unos buenos amigos y ni bien llegué a los 5 o 10 minutos me suena el teléfono, veo que es el secretario de Cristina y, digo, bueno, lo atiendo en un ratito porque justo estaba en el medio de una charla. Había llegado a las 10 de la noche. Luego llamaron a otro teléfono… no es el país en el que uno quiera vivir”, explicó el referente de La Cámpora.

En una extensa charla radial también comentó por qué no usa chaleco antibalas y sostuvo que tampoco tiene custodia persona. "No podemos resignar la manera de hacer política en Argentina. Si yo me tengo que subir a un acto con un chaleco, no es el país en el que yo quiero vivir", dijo.

Y aclaró: “Lo rechacé, pero ni por valiente ni por nada sino por convicciones, yo no quise custodia a partir de diciembre de 2019 (cuando el Frente de Todos asumió el poder y él su banca como diputado)”.