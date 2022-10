Alberto Fernández marca su territorio ante la interna feroz del Frente de Todos

Máximo Kirchner advirtió que Cristina Fernández de Kirchner no sería candidata el año que viene. Ante esto Axel Kicillof salió a desmentir sus dichos asegurando que la vicepresidente reunía todas las condiciones para ser presidenta. El analista político Daniel Bilotta habló en MDZ Radio sobre las internas que se están visibilizando en el Frente de Todos y las "maniobras" de Alberto Fernández para mantener su figura política.

“A mí me parece que el Frente de Todos está discutiendo su orden interno. Repasando lo de Máximo me parece que hay que darle mucha importancia a que está resistiendo delicadamente la reelección de Alberto Fernández y ha hablado muy bien de "Wado" de Pedro como candidato a presidente. Hay una definición importante porque dijo que Axel Kicillof debería reelegir. Sé ve que Kicillof igual no confía mucho en la palabra de Máximo” comenzó explicando Bilotta.

El especialista cree que hoy Axel Kicillof es el dirigente del oficialismo mejor posicionado para ser candidato a gobernador: “Falta un año y me parece que no confía del todo en el respaldo de Máximo, que no equivale al de Cristina. Son dos cosas distintas. Probablemente eso se exprese en las giras que está haciendo su ex jefe de gabinete, Carlos Bianco, para flanquear a Cristina Álvarez Rodríguez, ministro de Gobierno, que es alguien de Máximo Kirchner. Quiero decir que ahí hay una tensión a la que hay que prestarle precisamente mucha atención”.

Alberto por otro lado, demuestra su interés en las próximas elecciones

Además Bilotta analizó la figura de Alberto Fernández y dijo que está tratando de mostrar su “autonomía” para que la sociedad lo visualice como presidente y reconstituir su autoridad, luego de la asunción de Sergio Massa.

Finalmente con respecto al interés del presidente por ser nuevamente elegido dijo: “Si no hace eso y con un año por delante, probablemente se vacíe de poder todavía más su gestión. Hay que tener en cuenta que se están yendo intendentes que eran ministros, probablemente se vaya Manzur, y eso, objetivamente, más tarde que temprano, le va a provocar un vacío político al Gobierno nacional y también al bonaerense. Si esta sangría también se verifica ahí, me parece que lo único que tienen como remedio frente a eso es levantar el perfil, concentrar o dar gestos de autoridad y prepararse con eso para afrontar una gestión difícil”, concluyó.