La denigrante definición de Máximo Kirchner sobre Alberto Fernández

Ninguneo es poco. Máximo Kirchner rebajó la función de Alberto Fernández, presidente de la Nación designado a dedo como candidato por su madre, para revelar que "hace mucho" que no habla con él. Sin embargo, el dirigente de La Cámpora, fue más allá y denigró al jefe de Estado al asegurar: "No tengo idea en qué anda".

"Cristina ha hecho un gran esfuerzo. Si me preguntas, un poco lo veía ayer, lo de los hijos de Sergio, que le decían que no, que sí (se postulara). El desgaste es muy grande en una presidencia y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho, incluso, el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019, y seguramente habría ganado", agregó el jefe del kirchnerismo y titular del PJ de la provincia de Buenos Aires al minimizar nuevamente el rol de Alberto Fernández en el gobierno nacional.

Sobre cuáles son los candidatos del peronismo, Máximo Kirchner dijo en entrevista con El Destape Radio que "hoy por hoy no tiene. Leí que Alberto Fernández creo que dijo que si, y Massa que no". Además remarcó que Cristina Fernández de Kirchner sufrió un "ataque formidable sobre su figura" por parte de los medios de comunicación, así como de propios integrantes del Frente de Todos. Eso, según dijo, "la llevo a tomar una decisión que (ella lo sabe y lo he dicho públicamente, aclaró) que, a mi entender, fue equivocada. Pero bueno, en términos reales se ganó, que era lo que había que hacer. Ahora, en términos políticos, por capacidad, la verdad que cuando uno mira y ve, le lleva unos cuantos cuerpos de distancia".

Cada vez más aislado en el gabinete en medio de la fuga de ministros, Alberto Fernández inaugurará esta tarde las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2022 que se desarrollarán en Mar del Plata desde hoy y hasta el próximo sábado. Del acto de apertura -previsto para las 17 en la ciudad de Mar del Plata- participarán también el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, y de Cultura, Tristán Bauer, según se informó oficialmente.

La ciudad "Feliz" acogerá las finales de los Juegos Evita tanto en su tradicional rama deportiva y también el cierre de la 17ma. edición de los Juegos Culturales Evita, bajo el lema "Construyendo diversidad cultural". La fase final deportiva reunirá a 25 mil competidores repartidos en 63 disciplinas, mientras la cultural contará con dos mil finalistas de todas las provincias que participaron en las categorías sub 15, sub 18, categoría única (de 12 a 18 años) y, por primera vez, a personas con discapacidad.