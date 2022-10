Alberto Fernández arregló con Jorge Ferraresi su salida sin roces: ¿cómo sigue el Frente de Todos?

Alberto Fernández no quiere más cambios en el Gabinete, pero la charla con Jorge Ferraresi fue sincera y se combino hace dos semanas "cero conflicto pura continuidad, a estaba arreglado", le dijo el Presidente a sus íntimos post reunión privada en la que se supo que llegaba Santiago Maggioti. El jueves le confirmó que adelantaba su mudanza y volvía a su pago chico a pesar de que su renuncia tenía fecha el primero de noviembre. Improvisación desconocida la que hizo catalizar al intendente en licencia. No quiere perder la intendencia de Avellaneda el año que viene, algo que puede suceder si no se aplica la dosis de personalismo que el peronismo imprime en épocas de elecciones.

La salida de Jorge Ferraresi tiene un rasgo en común con otras ya sucedidas y otras que sucederán antes de marzo. "Los territoriales se están yendo y no va a quedar ninguno antes de las PASO, hay que salvar la ropa", resume a MDZ un hombre fuerte del peronismo bonaerense. Fue entonces una reunión que organizó Cristina Alvarez Rodríguez junto al gobernador Axel Kicillof, Mario Secco de Ensenada, Andrés Larroque, Daniel Menéndez, hombre fuerte de Merlo y otros que arrimaron ideas de cara a lo que viene. "Alberto no entiende que el problema no es el peronismo ni La Cámpora el problema es el Gobierno", dijo Larroque, acostumbrado a sus diatribas altisonantes para con el Presidente. Después, dicen, pide perdón en voz baja y toma impulso para la próxima crítica. Entiende entonces el peronismo, o parte de él, que la elección nacional está perdida y que lo único que los puede salvar es ganar Buenos Aires y conservar poder territorial y económico allí. Así lo entendió en esa reunión Jorge Ferraresi, y se fue convencido de que su segundo, Santiago Maggioti. Se lo comunicó a Alberto Fernández el viernes, quien no se sorprendió pero había dicho que no quería más cambios hasta las PASO, según confirmó este medio.

Hace tiempo que la figura de Emilio Pérsico genera roces, reuniones y furiosos discursos entre peronistas que bregan por la conducción de Cristina Kirchner. Creen que el líder del movimiento Evita y sus dos lados del mostrador como cabeza del movimiento social y funcionario del Gobierno les juega en contra. Dicen en el peronismo más duro que Pérsico tiene demasiada injerencia en la cabeza presidencial, y que los errores del presidente muchas veces obedecen a coincidir con Pérsico. "Capaz Alberto y Pérsico se quedan con el sello y nosotros con La Cámpora y todo el peronismo nos vamos a jugar con algo como Unidad Ciudadana, que se queden con el sello y los cinco puntos, Alberto vuelve a ser Randazzo", se rio post reunión de caciques pejotistas uno de los armadores de las últimas reuniones que mantienen atento a Kiciloff y Larroque. No faltan nunca.

Así entonces, el Gabinete perdió otro miembro y se especula con que Juan Manzur se dedique a hacer campaña en Tucumán para evitar la traición, la más antigua tradición en la política tucumana. También Gabriel Katopodis volverá a San Martín, donde Fernando Moreira se hizo cargo del Gobierno. "Moreira si va a elecciones en una sociedad de fomento, pierde", planteó sin eufemismos un armador del peronismo bonaerense que conoce San Martín, Matanza y sus alrededores como pocos. En Matanza la figura de Pérsico es más que urticante, roza la hostilidad. Hace poco tiempo se pudo terminar de comprobar algo que se rumoreaba y que pone los teñidos pelos de punta a Fernando Espinoza: los afiches de la precandidata Patricia Cubria fueron pagados por la empresa de Pepe Albistur, íntimo amigo de Alberto Fernández y esposo de la actual ministro de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Otro detalle, Pérsico pone a jugar a su mujer como pre candidata a intendenta, todo queda en familia, son pareja Cubría y Pérsico hace años.

Así entonces, el Gabinete no encontrará torniquete que obture la hemorragia hasta que lleguen las PASO y la necesidad de ganar a como dé lugar en algunos territorios, impere por sobre la razón.

