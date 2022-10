Juan Grabois prendió el ventilador y trató de traidor a Alberto Fernández

El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, no descartó ir por la presidencia el año próximo en el caso de que en el Frente de Todos se impusiera "un candidato de centro" como Sergio Massa que se limitara a "la administración de lo existente" y que piense que "está bien el acuerdo con el FMI y el extractivismo". Además, destacó que el presidente Alberto Fernández "traicionó la confianza que depositamos en él y le está poniendo la alfombra roja a la derecha".

Sostuvo que se postularía "para que no se diluya una militancia que se plantea algo mejor que la administración de lo existente, que es Massa".

"Si hubiera un candidato ´de centro´, que piensa que está bien el acuerdo con el FMI, que piense que está bien el extractivismo, que trate todo el tiempo de quedar bien con el sector empresario, que no tenga conocimiento ni priorice las políticas de Tierra, Techo y Trabajo, dentro de una interna del Frente de Todos, podría serlo, con el único objeto de que exista una opción para los que tenemos un planteo alternativo", admitió.

"Pero es algo que yo no tengo claro, que tengo que hablar mucho con mis compañeros y reflexionar mucho también si eso es útil o no. La razón para hacerlo es un bien mayor. Ese sería un escenario posible, no probable, pero posible", reconoció en una entrevista que concedió a La Nación.

Acerca del ministro de Economía, Grabois aseguró que le "mintió dos veces: dos veces incumplió sus compromisos con los sectores sociales".

"Una cuando era intendente y otra cuando estaba discutiendo lo del bono. Pero lo perdonamos y esperamos que la tercera sea la vencida", cedió.

Sobre su programa económico, lo caracterizó como "un ajuste light", y señaló que lo que más le preocupa de Massa "es que su amistad con Gerardo Morales y un grupo empresario implique el embargo de los recursos estratégicos de la Argentina, como el litio y los minerales raros, los hidrocarburos y el sector agroalimentario, que es lo único que les importa a los poderes extranjeros de nuestro país".

El dirigente social tampoco se apiadó de Alberto Fernández en sus críticas, al definir al presidente como "un fraude que le está poniendo la alfombra roja a la derecha para llegar a la Casa Rosada".

"Para nosotros es un fracaso absoluto, no cumplió el contrato electoral por el cual muchos lo apoyamos, que era empezar por los últimos. Los últimos están peor que hace tres años, ese es un dato objetivo de la realidad. Lo peor es que la Argentina creció en PBI, lo cual quiere decir que no es un problema de crecimiento, sino de distribución", enfatizó.

"Y un gobierno popular debería tener como bandera la distribución de la riqueza. Entonces para mí, fue un fraude, es un fraude. Alberto Fernández traicionó la confianza que depositamos en él y le está poniendo la alfombra roja a la derecha para llegar a la Casa Rosada", lanzó.

En tanto, consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no debería volver a ser candidata presidencial, y que en lugar de ello tendría que centrar sus esfuerzos en realizar un "´trasvasamiento´ (sic) generacional".

"Cristina tiene una gran experiencia y tiene que lograr algo que no logró ningún líder latinoamericano y no logró el general Perón, que es hacer el ´trasvasamiento´ generacional: es decir, poner todo lo bueno que ella tiene en una nueva generación, que no reciba lo malo y que tenga autonomía, que pueda tener pensamiento crítico propio", opinó.

De todos modos, aclaró que si ella decidiera ser la candidata, desde el Frente Patria Grande la apoyarían. "Si ella es candidata, la vamos a apoyar, no porque sea perfecta. De hecho tengo una diferencia ideológica de base con Cristina. Cristina habla del desarrollo de un capitalismo en serio y nosotros creemos en la necesidad de un sistema alternativo que no tiene nombre, donde el centro no sea el capital, sino el ser humano y la naturaleza", diferenció.

Si bien valoró la figura de la ex presidenta, Grabois identificó cuál es a su entender su punto más débil.

"Valoro mucho a Cristina como estadista, pero sus mayores errores fueron la gente que eligió. Eligió mal: se confundió con Alberto, se confundió en poner a Massa, se confundió en el armado de las elecciones de 2015. Ella tiene carisma, pero a la hora de ungir, creo que opera algún mecanismo en el que termina ungiendo incluso a gente que se portó mal con ella. Es raro ese mecanismo", indicó.

Por último, destacó el bono de 45.000 pesos para los sectores sociales sin ingresos recientemente anunciado por el Gobierno nacional, y ponderó especialmente que sea una transferencia directa de Anses a los beneficiarios, sin intermediación de los movimientos sociales.

"Hay movimientos que eso no les gusta porque quieren seguir mandando planillas de Excel con los beneficiarios, manejando los cupos. Lo que genera la conflictividad social es la falta de cupos y la falta de cupos genera la arbitrariedad", dijo.

Al respecto, agregó: "Creemos que eso no va en contra de la organización social, sino que la fortalece y la depura de sus elementos clientelares. Eso me parece muy importante porque la crítica que me están haciendo otras organizaciones es que al cobrarse por Anses y no manejarse por las planillas de las organizaciones eso destruye las organizaciones. Y yo digo que no las destruye, sino que las depura de sus desviaciones clientelares".