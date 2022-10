Cuidado del medio ambiente: el reproche de un intendente mendocino a Nación en la cumbre del C40

Walther Marcolini militó desde chico en su Mendoza natal, donde desde el radicalismo admiró las ideas de Raúl Alfonsín con la llegada de la democracia, el concepto de idea común, de proyecto de sociedad unida y democrática en un colectivo, no en individuos. Se volcó de lleno a su formación académica como politólogo y posteriormente se especializó en planificación social más allá de su dedicación como docente universitario. Así llegó a las elecciones de 2015 a las elecciones en General Alvear, Mendoza, donde dentro del heterogéneo Cambia Mendoza logró ganar la intendencia y posicionarse dentro del mapa de intendentes que llevan las ideas radicales en el país.

Marcolini asistió estos días a la Cumbre de Alcaldes del C40 donde disertaron líderes de todo el mundo haciendo foco en la construcción de municipios sustentables y la lucha contra el cambio climático. Allí, el jefe municipal conversó con MDZ acerca del sistema implementado en su lugar, lo que lo llevó a ser reelegido por primera vez como radical en un municipio desde el retorno de la democracia.

MDZ: ¿Qué lugar tiene la agenda climática hoy en General Alvear?

WM: Un lugar central, forma parte de las políticas públicas transversales a toda la gestión de Gobierno, tiene que ver con un gobierno basado en conceptos como la agenda 2030 de naciones unidas.

MDZ: ¿Cuándo empezaste tu gestión ya era algo sustancial o lo fuiste sumando con los años?

WM: Eso se aplica desde 2015 cuando llegamos. Creamos la oficina de cooperación internacional, salimos al mundo y el mundo nos recibe. Si uno demanda, recibe respuesta, es parte de una forma integral de trabajar en nuestro municipio.

MDZ: ¿Cuáles son los partnership?

WM: Organismos y ciudades, tenemos vinculación directa con ambos, por ejemplo, la ciudad de Medellín ha sido como Barcelona, ciudades educadoras. nos han instado, los organismos en Naciones Unidas de ambiente, hemos recibido respuestas de todos lados. Hay una red que es la de merco ciudades que somos parte y formamos parte del directorio que para una ciudad intermedia a chica es ganarse un espacio a expensas de trabajo. No concibo otra forma de crecer que no sea a base de consensos y trabajo.

MDZ: Esos objetivos, ¿los ves realizados, en vías de cumplirse?

WM: Hemos tenido avances concretos junto a la provincia y la ayuda internacional. El primer avance fue ganar el 2017 un proyecto de Nueva Zelanda con su embajador que de 90 proyectos se seleccionaron 3 y pudimos colocar todos los calefones solares en los jardines maternales. Ahora tenemos un proyecto con Francia que con ayuda de la Cancillería estamos trabajando en handball todos los lunes, ellos son campeones mundiales, están capacitando a toda nuestra gente, la alianza francesa esta formando mucho.

MDZ: ¿Cómo es la relación con la provincia en estos temas?

WM: Es muy bueno, acompaña. De hecho en el Gobierno de Alfredo Cornejo hubo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para lámparas LED, hubo interés y beneficio en caminar ese sendero. Hoy trabajamos muy bien con los programas de infraestructura municipal con recursos que nos dan, todos tenemos que estar comprometidos.

MDZ: El desempeño de Medio ambiente, del ministro Juan Cabandie y Cecilia Nicolini, ¿cuál es?

WM: Ninguno, no hay respuesta. Tal vez es hacia Mendoza por razones políticas, pero la realidad es que no está ese acompañamiento siendo que el Estado nacional es quien administra recursos.

MDZ: ¿Qué te pasa cuando ves intendentes como Diego Valenzuela o Javier Iguacel que bajan impuestos y tasas para convocar empresas?

WM: Nosotros tenemos baja recaudación en tasas municipales, el nivel de la tasa no se compara con el de ciudades grandes, pagan pocas tasas, hemos tomado medidas de todas formas durante la pandemia. De 2 o 5 años no cobrar tasas a los que se establecen sean proyectos grandes o pequeños, no es por el lado de las tasas municipales el presupuesto no llegamos a cubrir el 10%. Dependemos de la coparticipación nacional y provincial que se cumple, nunca hemos tenido problemas y pagamos la deuda con la que asumimos.

MDZ: ¿Qué política de transparencia tienen?

WM: Nosotros modernizamos, despapelizamos y fuimos al expediente electrónico. Ahora trabajamos con Muní Digital, una plataforma fantástica donde desde tu casa podes ver y seguir todo y está todo subido a la web. Es parte de algo obligatorio que implica que todos los ciudadanos tengan la certeza de la honestidad de quienes gobiernan, es la única forma en la que el contrato entre votantes y votados sea honesto y duradero.

MDZ: ¿Qué vas a hacer el año que viene cuando no te puedan reelegir?

WM: Soy de los que resisten un archivo, estoy en contra de las reelecciones indefinidas y lo sostengo. Creo en la alternancia, como politólogo creo que el bagaje teórico va a la practica, nadie es imprescindible.

MDZ: Entonces, ¿el año que viene qué vas a hacer?

WM: Voy a estar donde Cambia Mendoza me precise, trabajando para la unidad de radicalismo con construcción con los otros cuatro partidos que integran. Creo en la negociación como forma real de hacer política, no vamos a transformar el municipio, la provincia o el país si no buscamos construir consenso y un proyecto de país, una visión.

MDZ: ¿Con la figura de Alfredo Cornejo, dónde se ancla ese discurso que plantea un escenario binario, con Patricia Bullrich más al choque u Horacio Rodríguez Larreta buscando un consenso con el 70% de la clase dirigente?

WM: Yo creo en los acuerdos, en el diálogo, en la construcción de nuevas mayorías. Después del proyecto de Alfonsín no hubo más proyectos colectivos de sociedad. Volver a tener un proyecto común de nación, superando grietas.