La reunión entre Mauricio Macri y Rodolfo D'Onofrio que despierta sospechas en Juntos por el Cambio

El exmandatario Mauricio Macri se reunió este viernes con el empresario y expresidente de River, Rodolfo D'Onofrio, para conversar sobre "la situación del fútbol argentino" e intercambiar "visiones de país", lo que despertó interrogantes en medio de la disputa de liderazgos internos dentro de Juntos por el Cambios.

"No fue una reunión para comenzar a trabajar en política", precisaron fuentes cercanas al expresidente, algo que ratificaron desde el entorno de D'Onofrio, luego de que el encuentro fuera dado a conocer por el propio Mauricio Macri.

Con una imagen compartida en su cuenta de la red social Instagram, en la que ambos posaron sonriendo, el dirigente de Juntos por el Cambio precisó: "Hay mucho por hacer trabajando juntos".

"Lindo encuentro con Rodolfo D'Onofrio. Disfrutamos hablando de nuestra pasión por el fútbol y de la linda rivalidad entre Boca y River. También pudimos compartir una visión optimista sobre el futuro de la Argentina", posteó Macri.

Ante la sugestiva publicación, desde el entorno del expresidente afirmaron que "venían en contacto desde hace un tiempo y coincidieron en el día de hoy para juntarse", ya que no lo pudieron hacer antes porque "Mauricio venía de tener agenda en el exterior y después con visitas al interior del país".

"Fue una charla muy buena, compartieron visiones de país, pero no hubo un pedido de él o una invitación de Mauricio para que se sume a la política. No porque Mauricio no quiera, sino porque no fue una charla en el marco de esos temas", subrayaron fuentes a Noticias Argentinas.

Además, explicaron que se trató de un encuentro entre "dos empresarios que están vinculados a la política, que están preocupados por la situación del país, porque repercute muy fuerte en todos lados".

"Plantearon la preocupación por la situación general, cómo impacta en el futbol, como impacta en la sociedad. No fue un tema de conversación el ´sumate´, sino una charla en general", resumieron.

Ante las especulaciones que se generaron luego del posteo de Macri, a las pocas horas D'Onofrio realizó una publicación en sus redes sociales aclarando que la temática del cónclave fue la "pasión por el fútbol" y las experiencias que atravesaron "al frente de River y Boca".

"Hoy compartí un agradable encuentro con Mauricio Macri", indicó el exdirigente de River y aclaró: "También intercambiamos miradas sobre el futuro de la Argentina".

Lo cierto es que los rumores se generaron porque la reunión entre ambos se produjo luego que el expresidente del Millonario confirmó a mediados de este año su intención de involucrarse en política.

"Mi voluntad es comprometerme y hacer algo. Después vemos qué. Quiero devolverle a mi querido país todo lo que me dio. Tengo vocación y voy a hacer algo cuando las cosas marquen que sea el tiempo para hacerlo. No es el momento. Dejemos que el tiempo transcurra", había revelado D'Onofrio.