El duro mensaje de Alberto Fernández tras las detenciones de algunos miembros de Revolución Federal

El presidente Alberto Fernández consideró como "necesario" que la justicia "investigue a fondo a quienes llevaron adelante y estuvieron detrás" del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y afirmó que “es imperioso que se investigue si alguien está financiando a grupos políticos" como Revolución Federal para establecer "si tuvieron algo que ver" con el ataque a la exmandataria.



"Es imperioso que eso se investigue. Hay que saber si alguien está financiando a grupos políticos que son capaces de atentar contra la vicepresidenta, tirar antorchas a la Casa Rosada e insultar a funcionarios por la calle. Debemos aclararles que hay un capítulo del Código Penal que se llama delitos contra el orden constitucional y la vida democrática”, señaló Fernández.



Además, el presidente Alberto Fernández pidió “no olvidar” la gravedad que tuvo el intento de asesinato que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre.



“Debemos exigirle a la justicia que investigue a fondo, y también a quienes alteraron la convivencia democrática y la paz social. Es necesario que esto se termine porque no podemos vivir en una Argentina con ese nivel de violencia”, remarcó.



El jefe de Estado evaluó como “muy importante” el desarrollo de la causa que se sigue por el accionar y financiamiento de la agrupación denominada Revolución Federal y su posible vinculación con las personas que se encuentran detenidas por haber planificado este fallido atentado.



“El hecho tuvo una gravedad inusitada. Lo que hacen ellos (Revolución Federal) es atentar contra la vida democrática y el orden constitucional. Me parece que es imperioso que se investigue si tuvieron algo que ver con quienes atentaron contra Cristina", remarcó el mandatario.



Fernández aseguró que quienes “apuestan por la democracia y creen en la convivencia y el respeto democrático detestan la violencia".



"No podemos permitir que se vuelva a instalar la violencia política entre nosotros. Todos tenemos que pedir justicia, y sabe Cristina que estoy absolutamente a su lado”, subrayó.