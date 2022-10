El duro cruce kirchnerista en las redes por Gran Hermano

Gabriela Cerruti, portavoz Presidencial, salió a desmentir a un participante de Gran Hermano, el "Alfa", que había dicho que Alberto Fernández lo había intentado coimear hace unos años atrás. "A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández", dijo este hombre de 60 años desde la casa de Gran Hermano.

La portavoz Presidencial salió a desmentir estos dichos y generó mucha repercusión y críticas tanto desde la oposición como de los propios. "Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública @alferdez nunca se vio involucrado en hechos de corrupción", aclaró.

El 1% de los Argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que @gabicerru se encargó que lo sepa el 90%

Ella o el craneo que pensó q hacer eso era acertado, sepa q nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al Macrismo.

Diego Brancatelli, periodista militante K, salió al cruce a Cerruti por su publicación: El 1% de los Argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que Cerruti se encargó que lo sepa el 90% Ella o el cráneo que pensó q hacer eso era acertado, sepa q nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al Macrismo. No hagan + nada".

Esto generó la respuesta de la portavoz, quien respondió lo siguiente: "En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? Uau".

Más duro aún, Brancatelli continuó cuestionando el tuit: "No. No me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión. Lo que digo es q tenemos 100% de inflación, un país q necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al Macrismo metiéndote en una pelea berreta de GH. Háganse respetar con los poderosos".

"Lo que yo te marco es que no hubieras hecho el mismo comentario si el presidente hubiera desmentido lo que dijo algún político en un programa de cable. Esa es nuestra mirada diferente sobre dónde disputar el sentido común colectivo. Saludos!", argumentó Cerruti.

Por último, Brancatelli cerró: "Gaby Salió por PLUTO TV. Ni siquiera por Telefé. Han dicho cosas peores de Alberto. En todo tipos de programas. El error es que vos salgas a combatir a GH. Un RealityShow. Ese Alfa es un personaje residual, q nadie toma en serio las barbaridades que dice. Error no forzado".