El abogado de Cristina Kirchner criticó la investigación del atentado

Uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, expresó su malestar porque la Justicia no investiga al personal que custodiaba a la vicepresidenta en el marco de la causa por el intento de asesinato ocurrido el pasado 1 de septiembre y la cual ya tiene detenidos a varios integrantes de la agrupación Revolución Federal.

"Me da mucha bronca que no sea investigada la custodia de la vicepresidenta, especialmente a determinadas personas que estuvieron ese día, excepto a Diego Carbone, quien es un hombre a quien conozco hace mucho tiempo. Todos deberían ser investigados", aseguró Gregorio Dalbón en declaraciones al canal C5N.

En ese sentido, el polémico abogado señaló que "las causas cuando Cristina es imputada avanzan, y cuando es víctima la dejan ahí", por lo que reiteró su pedido de recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, encargados de la investigación. "Hay que buscar algún juez que tenga ganas de investigar en serio, porque lo que pasó es muy serio", subrayó.

"No me gusta como está llevando la causa. La lleva para el lado del intento de homicidio y es un hecho mucho más grave. Tiene que ver con el orden público, constitucional, con el terrorismo. Nos puso a todos en la puerta de una guerra civil", cuestionó.

Para Dalbón, hay un desinterés por parte de la jueza en conocer el trasfondo del atentado contra Cristina Kirchner: "¿Tiene ganas Capuchetti de llegar al final de todo? ¿No le va a dar miedo ver quién financió (el ataque)?. Obvio que se puede hacer mucho más con todo esto".

"Medir lo que se está haciendo no está bien. Ellos no midieron lo que hicieron con Cristina. Hay que con ir con los pies para delante y llevarnos puesta la Constitución, mostrársela en la cara a la jueza Capuchetti si es que no la conoce, al fiscal Rívolo, a la Cámara y a toda la Nación. Se hizo algo muy grave", concluyó.