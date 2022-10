La dura acusación de un intendente peronista contra La Cámpora

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, apuntó hoy contra La Cámpora y cuestionó su rol dentro del peronismo: "Hubo una avanzada muy fuerte sobre el PJ y diría que casi por la fuerza tomaron el partido. Yo no tengo nada contra la organización, pero sí me opongo a esto", marcó.

El intendente, que pertenece al ala del PJ que mantiene distancia respecto a la organización cercana a Cristina Fernández de Kirchner, en esa línea se refirió al desempeño de la gestión del Frente de Todos, que hoy contiene la mayoría de las expresiones del peronismo. "Hay un desorden generalizado en nuestro partido, en nuestro frente y en el Gobierno, algo que repercute en los 40 millones de argentinos", argumentó.

También criticó el reciente acto por el 17 de Octubre en Plaza de Mayo que realizaron las corrientes sindicalistas alineadas con el kirchnerismo -lideradas por Pablo Moyano y Hugo Yasky- junto a La Cámpora. Al respecto, rechazó la ausencia de la CGT, a la que definió como "la columna vertebral del peronismo", cuyos gremios mayoritarios realizaron un acto en Obras Sanitarias.

Gray, por otro lado, se mostró en contra del despego que hicieron los sectores oficialistas presentes ese día respecto a la figura de Alberto Fernández, que fue foco de las críticas. "Usar ese marco para decirle de todo al Presidente que es del mismo espacio político, es algo que yo no comparto", respondió. Además, añadió que hay "responsabilidades compartidas" pero "debería ordenarlo" el mandatario.

Sobre los diversos actos del último 17 de octubre, por el Día de la Lealtad Peronista, expresó que "arrancó con cuatro actos y terminamos con cinco; el de La Matanza fue muy masivo". Así destacó a los movimientos sociales de "Los Cayetanos" (Movimiento Evita, CCC, Somos Barrios de Pie), que disputan el poder de la calle con La Cámpora e hicieron su propio homenaje en el estadio del Club Laferrere.

En diálogo con Alfredo Casado por el programa "Sin relato" (AM 990), por último, calificó la situación actual como "un problema serio de representación" en un marco de acumulación de inflación y aumento de conflictividades laborales, y concluyó con que ciertas organizaciones como La Cámpora "tienen volumen político pero no electoral; sí tienen la lapicera, y ese no es un tema menor".