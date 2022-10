La decisión ya está tomada: Cristina Kirchner será candidata a presidenta

"Cristina Fernández de Kirchner debe ser candidata a presidenta. No sólo porque es la mejor candidata, sino porque es lo que Argentina necesita", le dijo sin esconder nada más Adrián Grana, el diputado provincial aliado de La Cámpora a MDZ. De esto ya se habla sin ocultar en varios despachos de la Casa Rosada donde ya saben que Wado De Pedro sigue sin aparecer en las consideraciones públicas y sólo es reconocido en el núcleo más duro del kirchnerismo cristinista.

En la marcha de ayer por el 17 de Octubre de 1945, realizada en la Plaza de Mayo, la expresión era esa. Tal cual adelantó MDZ en la edición de ayer, ya nadie reclama juntarse para enfrentar al macrismo y a la derecha.

"Eso es algo que utilizamos para darnos máquina entre nosotros, pero la verdad, ya nadie nos cree como relato que el enemigo es Macri. Hoy la mitad de nuestros votantes no quiere saber más nada con Alberto", le dijo a MDZ un dirigente sindical muy cercano a Roberto Baradel. Efectivamente, para los referentes de los gremios estatales como ATE o los docentes, el actual presidente de la Nación es una decisión desacertada que tomó la actual vicepresidenta.

En el entorno de Sergio Massa también escucharon una propuesta que causó sorpresa y perplejidad. En algunas charlas de las que participó Máximo Kirchner, lo ponen como candidato a vicepresidente de una lista de unidad. "¿Cómo hará para decirle que no a la propuesta, en caso que se la hagan formalmente?", le dijo un amigo del ministro de Economía a MDZ.

El diputado Grana, que siempre aclara que no es vocero más que de sí mismo, es uno de los que siempre anticipa la inercia que tendrán los movimientos del cristinismo. "Si queremos volver a crecer, a que el pueblo tenga respuestas a las demandas que no se le dio en este gobierno del Frente de Todos, no podemos elegir a otra persona que Cristina Fernández de Kirchner. Ella es la única garantía que todos nuestros anhelos se puedan cumplir".

Hoy el presidente Alberto Fernández intentó dar otra muestra de unidad y cohesión interna al visitar Hurlingham, donde su ex ministro y amigo Juan Zabaleta reasumió como intendente sin aún poder conciliar los detalles con quienes quedaron a cargo del municipio de manera interina, los referentes de La Cámpora Damián Selci y su jefe, Martín Rodríguez.

Junto con Malena Galmarini de Massa y Gabriel Katopodis, estuvieron los intendentes de General San Martín, Ituzaingó, Morón y Merlo, además de Gustavo Menéndez y Leo Nardini. La excusa es que a esos municipios también alcanzará la planta recién inaugurada de AYSA.

De los presentes, Menéndez y Nardini están ya decididos a acompañar lo dispuesto por Máximo Kirchner. No lo ocultan y son de los funcionarios propuestos cuando llegó a la gestión de Axel Kicillof por Martín Insaurralde apenas asumió como jefe de Gabinete a pesar del pensamiento del gobernador.

En su video, La Cámpora lo deja en claro también. Con un discurso enérgico de Máximo Kirchner, dijo que en 2023 va a presentar un proyecto que contenga esperanza", casi lo mismo que nos decía personalmente el propio Grana.

"A diferencia de lo que pasaba hace un par de meses, donde todos debíamos hablar en términos personales, ahora eso cambió. Ya estamos habilitados para decir claramente que queremos que Cristina sea candidata a presidente y ella no nos manda a callar, aunque después del atentado todo está por verse", se sinceró un legislador nacional que suele hablar con el hijo de los dos presidentes.