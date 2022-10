El intendente que escribió una dura carta contra el gobierno y la CGT

En una dura carta a la CGT el Intendente de Esteban Echeverria, Fernando Gray, llamó a la reflexión a los máximos lideres de los trabajadores, pidiéndoles que vuelvan a la doctrina de Perón y Eva. Volviendo a un proyecto de país, centrado en las personas con el objetivo de crear trabajo, dejando de lado la discusión de los planes sociales, para que el pueblo vuelva a vivir con la dignidad que da el trabajo y el pleno ejercicio de las libertades que eso conlleva.

Gray en la misiva se lamenta del uso que hacen del peronismo para la foto, cuando no tienen en cuenta a la columna vertebral del movimiento obrero para discutir la agenda de la gente. “Lo que más me duele es el abandono de las necesidades y las demandas del pueblo trabajador que, una y otra vez, es desoído”, escribió con dolor el echeverriense.

En otra parte de la carta, el Jefe Comunal de uno de los partidos más populosos de la Tercera Sección Electoral, que es la que define las elecciones no solo en la provincia de Buenos Aires sino en el país, instó a los líderes de la CGT a que vuelvan al legado de Eva y el general Perón y les reclamó que no se presten para la foto pensando en un lugar en la lista. “Les pido que analicen si las convocatorias, serán simplemente para posar en una foto para los medios, o bien para debatir los problemas estructurales de la Argentina. Consideren también si los próximos llamados serán para rellenar listas en lugares secundarios”, manifestó.

Cierra la carta, recordándole a los líderes del movimiento obrero que el próximo año está en juego el futuro del Partido Justicialista. “Por último, compañeras y compañeros, tengan en cuenta que en esto no se juega un resultado electoral, sino el destino del peronismo y de la patria. En este sentido, siempre es válido recordar que para el peronismo 'gobernar es crear trabajo'. Y, en honor a las grandes conquistas del peronismo, les pido que –sin vueltas– abramos paso a la discusión”, expresó.

Fernando Gray firma la carta como el “último presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires elegido por el voto de los afiliados”.

MDZ habló con uno de los más estrechos colaboradores del Intendente de Esteban Echeverria, para saber el porqué de la carta abierta a la CGT. Bajo estricto off, afirmó que Gray es una voz distinta que se expresa dentro de un espacio “del cual no se siente representado”.

Sobre si Gray va a romper con el Frente de Todos, porque no se siente representado, sostuvo: “ La frase que Fernando repite todo el tiempo es: ‘Yo no me voy a ir del peronismo. Que se vayan los que se tengan que ir, yo no me voy a ir’”. Y agregó: “Fernando defiende las banderas históricas del peronismo. Acá hay gente que denostaba el peronismo, pero ahora se hace peronista. Gente que la ves cantando la marcha y levantando las banderas del peronismo solo por oportunismo”

Asimismo, el estrecho colaborador del Jefe Comunal Echeverriense remarco: “ Lo que dice Fernando, es que hay que correrse de la coyuntura. Del cargo electoral y de la búsqueda de formar parte de una lista. Volver a un proyecto de país, los trabajadores no tienen que discutir planes, tienen que discutir trabajo. Basta de planes. La base central de la CGT es el trabajo, es defender el derecho de los trabajadores. Lo que dignifica es el trabajo no el acceso a un plan”

“Hay gente que piensa lo que escribe y dice Fernando, pero que no se animan a decirlo en voz alta por miedo. Ya sea porque pueden perder un cargo o porque tienen la necesidad de cerrar con alguno para no quedarse afuera de algo”, sostuvo.

Por otra parte, el colaborador de Fernando Gray, dijo a MDZ que en el último tiempo “Máximo Kirchner lo llamó más de cincuenta veces y Fernando nunca lo atendió”.

En cuanto a cómo están jugando a favor del Kirchnerismo algunos intendentes del conurbano, que no apoyaron a Gray en la interna por la conducción del PJ bonaerense, dijo: “Me parece que ‘El Tano’ -por Menéndez, Intendente de Merlo, en uso de licencia- se quedó preso de esta situación. Lo mismo que Martín Insaurralde. Martín había creado el Grupo Esmeralda para evitar que el kirchnerismo entrara en el PJ, el grupo se llamaba Esmeralda porque era la calle donde estaban las oficinas de Insaurralde en Capital, y de repente ahora Martín es más kirchnerista que Kirchner”.

Sobre la postura del intendente de Esteban Echeverria de las PASO, el colaborador de Gray afirmó: “Fernando siempre dijo ‘vengan a hacer las PASO los del espacio que no piensen como nosotros’. Cuando hubo PASO, un año tuvimos cinco listas y el año pasado que Fernando estaba enfrentado a la conducción provincial del peronismo ninguno nos enfrentó. Fuimos con lista única”. El estrecho colaborador dejo bien en claro la postura a favor de las PASO de Fernando Gray el Jefe Comunal de uno de los municipios más importantes del Conurbano bonaerense.