La CGT cargó contra el Gobierno y pidió más participación

Los dirigentes de la mesa chica ampliada de la CGT iniciaron minutos después de las 11.30 su acto para conmemorar los 77 años del Día de la Lealtad peronista en el estadio cerrado de Obras Sanitarias, en el barrio porteño de Núñez. Ante una multitud, referentes del sector de los "Gordos" cargaron contra el gobierno por la falta de espacio en la mesa de toma de decisiones. En ese sentido, lanzarán la denominada "Corriente Político-Sindical Peronista" para discutir "el armado y la presencia estructural del movimiento obrero en las listas justicialistas".

“Necesitamos construir un espacio político que tenga la capacidad de resolver los problemas que aquejan a los argentinos. Se nos dijo que éramos parte del Gobierno, pero la CGT no está sentada en los lugares en los que se define la política”, disparó Héctor Daer. En ese mismo sentido apuntó contra Juntos por el Cambio. “Cómo no nos va importar meternos en política si todo lo que viene es sobre el lomo de los trabajadores. Hablan de reforma laboral, flexibilizar leyes. No lo vamos a soportar”, aseveró.

El tono del discurso de Daer fue el mismo de otros de los referentes sindicales presentes, que claramente se diferenciaron de Pablo Moyano quien hoy encabeza un acto en Plaza de Mayo junto a Máximo Kirchner.

El titular de la Uocra, Gerardo Martínez ratificó esa postura. “Queremos tener diputados, senadores y estar en la mesa en la que se toman decisiones”, sostuvo en lo que se entiende como un reclamo contra el Frente de Todos por la falta de lugares en las listas.

"Necesitamos un protagonismo político y territorial. No estamos contentos con lo que está pasando en la Argentina", aseveró.

"Los trabajadores la están pasando mal. Tenemos que tener una actitud política y sindical, con representantes propios. Nuestros dirigentes no tienen protagonismo en los debates democráticos del país”, cuestionó