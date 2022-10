El dato que confirma el espionaje a Lilita Carrió durante el macrismo

Cristina Caamaño, ex interventora de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), confirmó hoy que en el organismo se encontraron fotos de la líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, cuando se encontraba de viaje por Paraguay. De esta forma, confirmó lo señalado el último fin de semana por la ex diputada nacional, quien aseguró haber sido espiada por integrantes de su propio espacio político durante el macrismo.

"Creo que seguramente la deben haber seguido. De hecho nosotros encontramos algo en algún momento, unas fotos de un viaje que hizo a Paraguay. Eso estaba en la agencia", contó Caamaño esta mañana en declaraciones formuladas a la radio AM 750.

La ex interventora añadió además que no se encontraron registros o informes sobre el hijo de Carrió pero sí sobre este viaje al país vecino durante la presidencia de Mauricio Macri.

Las declaraciones de Caamaño se realizan a raíz de los dichos de Elisa Carrió, que el sábado pasado, en el programa televisivo conducido por Mirtha Legrand, contó que fue espiada durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. "Me hicieron un año terrible a mí y a mi familia. Fue algo irreparable", señaló Carrió, quien culpó por esas actividades de espionaje a los entonces directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y al excanciller Jorge Faurie, a quien sindicó como responsable de haber ordenado un seguimiento sobre el hijo de la fundadora de la Coalición Cívica.

"Todo lo que encontramos en la AFI lo pusimos a disposición de la justicia. Se hicieron las denuncias pertinentes. La mayoría de las presentaciones que referían al espionaje ilegal. Lamentablemente, todas cayeron en (los tribunales federales) de Comodoro Py. Y ahí están durmiendo", se lamentó Caamaño. En ese sentido, remarcó: "El macrismo se dedicó al espionaje ilegal a través de la AFI y fue prácticamente lo único que hicieron en este organismo".

La ex interventora también contó, a modo personal, la situación que vivió cuando inició su gestión al frente de la AFI, cuando en los primeros días había personal del organismo se acercaban a contar lo que hacían y traían "datos". "Ahí les explicaba que a nosotros esa información no nos servía porque habíamos venido a hacer algo distinto. Y entonces renunciaban", subrayó.