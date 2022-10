Guillermo Moreno: “El Gobierno de Menem fue más peronista que este"

Guillermo Moreno, presidente del Partido Principios y Valores dentro del movimiento peronista, habló en MDZ Radio y dijo: "Un gobierno que hambrea a su pueblo no puede ser considerado peronista".

“Hoy es un día muy particular como lo fueron todos los 17 de octubre. Hay un gobierno que verbaliza que es peronista, pero un gobierno que hambrea a su pueblo no puede ser considerado peronista. Cuando el pueblo tiene hambre y gobierna Macri por ejemplo, se la aguanta. Ahora hay un gobierno que se dice peronista pero no lo es: ¿Ahora el pueblo qué hace? Ponete en el lugar del que no come y que siempre tiene la esperanza de que cuando viene un gobierno peronista aunque sea cada 15 días pueda comer un asado”, expresó el presidente del Partido Principios y Valores.

Además agregó: “Toman decisiones para hambrear al pueblo, como es el caso del "dólar soja", que es un mamarracho. El problema es que Massa no ha tenido la capacidad de discernimiento para diferenciar el interés particular con el interés general”.

“En este 17 de octubre le vamos a decir a los peronistas con toda la potencia de nuestra voz que este Gobierno no es peronista y que no pierda las esperanzas de que va va venir uno doctrinario. Este es el primer gobierno que se dice ser peronista pero que no lo es”.

Moreno afirmó que el menemismo fue mucho más peronista que el albertismo: “En el ocaso de la convertibilidad con Menem la tasa de desocupación y de pobreza del 25%, ya era un lío grande. Después vino esta payasada con Macri y después con Alberto, estamos hablando de cifras increíbles, nunca pasó esto. A Menem le pego la caída del muro de Berlín, comenzó la globalización. Vos para pelearte con el mundo tenes que ser Perón no Menem. El problema de Alberto Fernández, es que ahora el mundo te es favorable. Esta es la primera vez que el mundo no te sopla de frente sino que de espalda. No es necesario que el pueblo argentino pase hambre, es la primera vez que el mundo es favorable al peronismo y a la Argentina popular”.

“Tenemos un gobierno inepto que hace hambrear al pueblo, precisamente porque no es peronista, es socialdemócrata. Por eso el pueblo siente soledad y traición. Las decisiones de Massa ponen en crisis a Cambiemos, porque el fracaso del ministro es el fracaso de Cambiemos en ideas económicas. El modelo que tiene Macri en la cabeza y Sergio Massa es un país sin industria, que trae pobreza estructural. Eso se visibiliza en todos los planes sociales que tendrán continuidad con el tiempo por la falta de empleo” agregó.

En cuanto al surgimiento de las ideas libertarias dijo: “Los jóvenes necesitan el espíritu de rebelión, cuando vos empezás a hablar de verdad eso se termina. Yo lo quiero mucho a Milei pero llegas a la conclusión de que todavía le falta evolucionar, cuando pase la edad del pavo va a ser peronista. Se hace el rebelde pero no lo es. En cambio los peronistas que si lo somos con este Gobierno, socialdemócrata, ha quedado desordenado, porque si le generas hambre al pueblo ningún joven quiere, por propia lógica que su familia pase hambre”.

Finalmente en cuanto a las ideas que reivindican un plan de convertibilidad dijo: “El plan de convertibilidad es un plan peronista, porque no lo hizo Cavallo, él lo copió y se equivocó. El plan es de Eduardo Curia, gran economista peronista. La conclusión que él saco es que más de dos años no se podía quedar, ya que inmediatamente que se instalaba había inflación. Cavallo no puede salir de este mundo sin decir la verdad”.