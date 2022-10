El expresidente Mauricio Macri reveló el motivo por el que no sería candidato en el 2023 en la carrera presidencial. "Juliana me pidió que no sea candidato", dijo en una entrevista en LN+ y agregó "aporto más con ideas que siendo candidato".

"Juliana no quiere, la hechicera no quiere. Está de acuerdo en que sería bueno", declaró el exmandatario.

Hablando de política, Mauricio Macri consideró que “Argentina hoy está a la deriva, sin rumbo, tratando de tapar parches de un día para el otro, con una inflación que va rumbo a superar el 100% con escasos dólares. No cumplen con lo que prometió, no empezaron a ordenar el tema tarifario antes de que nos quedemos sin energía”.

Y agregó: “Nosotros no somos una alternancia, somos un cambio. Nadie duda de nuestro talento y capacidades, el mundo nos reclama. El tema es que nos ha costado como sociedad formar equipos. La Argentina siempre se enamoró de creer que hay un salvador".

“El país, el año que viene, va a un cambio profundo y los jóvenes son los protagonistas. Entonces yo les digo a todos: por favor démonos una oportunidad más, Juntos por el Cambio adquirió experiencia”, agregó.

Respecto de los varios frentes abiertos en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del próximo año, Mauricio Macri expresó: "Muchos dirigentes tratando de transmitir, de debatir. Del 2015 que llegamos con un compromiso por defender la república y arrancamos a tener que gobernar a hoy, hay una experiencia. Hay un debate y falta muchísimos. Veo una evolución positiva, por supuesto, que hay ruidos que a los votantes no les gustan, cuando hay individualismos, egos".

Sobre la posibilidad de sumar a los liberales al frente opositor, Macri sentenció que no convocaría a Javier Milei porque "va en su camino. Es respetable su camino, él construye su identidad. Creo en las ideas y en la libertad, el tiene su estilo y yo el mío".

Respecto del panorama si Juntos por el Cambio vuelve a ser Gobierno a partir de diciembre del año que viene, el expresidente sentenció que en el Frente de Todos "no tienen compromiso democrático. Van a volver no con 14 toneladas de piedras, sino con 140 toneladas".

“El populismo te inyecta miedo, para después llevarte a la resignación para que vos no aspires a más. Yo le digo a los argentinos, que trabajando, no con magos, podemos salir adelante. El populismo es muy contagiosos, entonces dentro de nuestro espacio hemos ido adquiriendo la costumbre y no va más. A la gente no le podemos robar más con impuestos”, finalizó.