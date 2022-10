Gabriela Cerruti confesó cuánto le preocupa al Gobierno el dólar blue

Este jueves, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que las tres nuevas ministras que jurarán este mediodía "achican la brecha de género" dentro del Gabinete nacional y destacó que "representan cabalmente los temas y proyectos" de las áreas de sus carteras.

"Le damos fervorosamente la bienvenida a las tres nuevas ministras. Las tres se reunieron ayer con el presidente Alberto Fernández, quien tomó la decisión de su designación en consulta con una cantidad de funcionarios y ministros, para encontrar el mejor perfil para cada área. Ellas representan cabalmente los temas y proyectos de cada área, y fueron muy bien recibidas", dijo la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Por su parte, hizo referencia a los movimientos del mercado cambiario. “Hacía muchas conferencias que no me preguntaban porque estaba bajando, esperan a que suba para preguntarme...”, respondió la portavoz de Presidencia al escuchar la consulta. “El dólar blue sube y baja y no es algo que sea en este momento una preocupación del Gobierno”, remató con la intención de cerrar las preguntas al respecto.

Sostuvo hoy que Mauricio Macri "quiere una Argentina pre peronista, según la descripción de su libro" publicado días atrás, y consideró que el expresidente "ya no disimula y dice sin desparpajo cuál es su Argentina soñada"



"Macri quiere prácticamente una Argentina sin derechos, una Argentina pre peronista, según la descripción de su libro. Ya no disimula, siempre fue eso, durante un tiempo lo había 'lookeado' (el consultor Jaime) Durán Barba, pero ahora lo dice sin desparpajo en su libro", dijo la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno