Patricia Bullrich cargó contra Gabriela Cerruti y la acusó de "hipócrita" en una dura carta

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó en duros términos a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y la acusó de "minimizar la lucha de miles de mujeres".

"Sra. portavoz del Gobierno: quejarse por las críticas que recibe sobre su vestuario es minimizar la lucha de miles de mujeres que hasta dan su vida por la igualdad de género", aseguró Bullrich en su cuenta de Twitter.

La exministra de Seguridad acompañó su mensaje con una dura carta abierta en la que criticó a Cerruti por sus dichos. "Con sorpresa escuchamos cómo la señora portavoz del Gobierno se ha quejado hoy por lo que considera son agresiones recibidas hacia su persona, poniendo como ejemplo el vestuario colorido que elige para sus reuniones", comienza la carta de Bullrich.

"Cuando la señora portavoz asegura que se “produce” para las reuniones con compañeros varones, deja un muy contradictorio mensaje que atenta y confunde las acciones de reivindicación, alejadas de la cosificación como objetos que todas las luchas de género representan, así como también degradan los valores que las mujeres defendemos en el ejercicio de la acción política", agregó la presidenta del PRO.

"Estas características habituales en el mundo K, que intenta victimizarse asegurando que la violencia o la discriminación la sufren en exclusiva las mujeres del “campo popular”, deja injusta e inmoralmente en el olvido a las víctimas de atroces femicidios, de brutales acosos y violaciones que sufren miles de niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres, que cada año pasan por estas peripecias", añadió Bullrich.

CARTA ABIERTA A LA PORTAVOZ PRESIDENCIAL

Sra. portavoz del Gobierno: quejarse por las críticas que recibe sobre su vestuario es minimizar la lucha de miles de mujeres que hasta dan su vida por la igualdad de género. uD83DuDC47https://t.co/CRJlG6VxJd — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 4, 2022

"Como hemos hecho desde PRO Argentina luego de lo acontecido con la vicepresidenta, sostenemos que la Justicia tiene que actuar ante estos episodios y con celeridad determinar la sanción a los responsables. Por otra parte, también quiero resaltar, por si la portavoz no lo ha advertido, que recientemente he sido agredida en mi condición de mujer por su jefa, la vicepresidenta de la nación, y que son frecuentes y altamente discriminatorias las opiniones sobre nosotras, las mujeres de Juntos por el Cambio, aún cuando no difundamos las calificaciones que recibimos en algunos ámbitos de la escena pública", completó la exministra de Seguridad.

"Para darle un mayor contexto al tema, le quiero contar que he sido parte de una audiencia judicial esta mañana que involucra al señor Néstor Gerhart, quien en más de 14 oportunidades nos amenazó a mí y a toda mi familia con insultos y calificaciones aberrantes. En el caso de las amenazas recibidas se investigó al autor, quien utilizando el usuario de Twitter “poeta_néstor”, autodenominado “vengador fantasma”, profirió amenazas también hacia dirigentes como Elisa Carrió y María Eugenia Vidal", agregó Bullrich.

Y continuó: "Algunos de los agraviantes dichos fueron: “...vos, escoria, vas a enfermar muy pronto hasta morir; pagarás por las órdenes que das”, “vos no sabés manejar a tu familia, menos para manejar fuerzas armadas; ésto tengo para vos y Macri, asesinos”, acompañando este último texto con 5 cartuchos de escopeta. Cuando allanaron el domicilio del autor de las amenazas, se encontró un arma de fuego apta para el disparo con la numeración suprimida. Todo esto deriva en la sanción judicial al señor Gerhart por amenazas coactivas".

"Tal vez la señora portavoz, en el cúmulo de tareas que a diario debe realizar, no ha tenido tiempo para expresar su opinión sobre estos hechos, ni ha podido manifestar lo que seguramente rechaza, al sabernos objeto de esas amenazas recibidas por nosotras, las mujeres de Juntos por el Cambio, ni ha expresado su opinión contraria por los agravios proferidos hacia mi persona por la Sra.

Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco la veo preocupada o solidarizándose por la represión y muerte de las mujeres iraníes, cuyo gobierno tiene vínculos sospechosos con alguno de los referentes de su espacio político", añadió la presidenta del PRO.

"Por todo esto le sugiero, con sumo respeto, señora funcionaria, que la próxima vez que se sienta o se crea víctima a causa de las críticas a su vestuario, piense en todas aquellas mujeres que, con su acción política y su coherencia, defienden la igualdad de género, la paridad entre hombres y mujeres y apelan a la pluralidad de voces para hacer valer la democracia. No retrocederemos ante las amenazas, las descalificaciones o el falso relato. Los derechos de las mujeres se alcanzan cada día y en cada acción por la lucha de muchas, como nosotras, dirigentes de Juntos por el Cambio, que nunca hemos claudicado ante el miedo y hemos denunciado todo tipo de autocracias. Mírese en el extraordinario espejo que construyen las valientes mujeres iraníes en las calles, cerró Bullrich su dura carta.