El empresario que salió a criticar a Rodolfo Suarez por no acompañar el proyecto de Juan Manuel Ojeda

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó un proyecto para avanzar con una iniciativa minera por fuera de la ley 7722 para su departamento. Por su parte, el gobernador Rodolfo Suarez dijo que no es el momento para discutir la modificación de dicha normativa. Sobre esto, MDZ Radio conversó con Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros, quien criticó duramente la postura del mandatario provincial.

“Es un proyecto muy potable en líneas generales. El problema no lo tiene el proyecto sino la decisión política. Es una iniciativa que provee controles cruzados, internacionales y ambientales por parte de la Secretaría de Ambiente y control de Irrigación. El proyecto no es un problema, y es una excepción. Malargüe plantea que está muerto de hambre, tiene el 50% de pobreza. La mayoría de los que trabajan allí son empleados públicos, y el petróleo no está en alza. Tenemos un montón de recursos naturales y no lo podemos explotar, queremos una excepción. La gente quiere trabajar en minería” argumentó Ferrer.

Además, el entrevistado explicó que “lo han dejado solo al intendente” y manifestó que se entregó al gobernador un petitorio firmado por la Cámara de Servicios Mineros detallando la oportunidad. “Le hacemos ver la realidad objetiva de Mendoza, con obras sociales quebradas, Portezuelo del Viento con una muerte anunciada y el tema de la presión tributaria. La provincia está ejerciendo una presión impositiva importante. No hay un motor genuino que generé caja”, indicó.

Ante la opinión del gobernador sobre la iniciativa, dijo: “Viene un proyecto que quiere sumar y Suarez dice `no es el momento´. El lo hizo en el 2019, muy mal asesorado, y así terminó el proyecto en la Legislatura. Le pedimos al gobernador en consecuencia que instruya a sus legisladores, para que haga gala de los principios democráticos que dice defender y se abra un debate genuino. Hemos pedido que asuma el liderazgo y el costo político que los mendocinos y las circunstancias políticas necesitan para modificar de una vez por todas este rumbo de matriz económica de la provincia”.

En cuanto a la manifestación a favor de la minería que se llevó a cabo este jueves en la Ciudad de Mendoza, Ferrer contó que participó gente de Malargüe, de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina). “Me sorprendió la convocatoria”., confesó.

Asimismo, volvió a cargar contra el mandatario local: “El político vive en un submundo. La realidad es que ahora viene un ajuste tremendo y los políticos no lo sufren. Suarez dice que no es el momento ni la oportunidad, pero la verdad es que lo único que le interesa son las elecciones, no le interesa la necesidad de la gente”.

Ferrer hizo hincapié en el contexto actual: “Nunca hemos estado peor. Esa realidad también hace que se cree un caldo de cultivo, la minería crea puestos de trabajo genuino, se generan ingresos mayores. El tipo que trabaja en la vitivinicultura arriba del tractor gana 100 mil pesos y el que lo hace en Veladero 500 mil pesos”.

“Hoy la minería es muy segura, se le puede exigir más. Estamos entrando en la era del cobre fino en Europa, y dentro de unos años los autos van a ser todos eléctricos. La provincia es rica en cobre y no lo podemos explotar”, agregó.

“Mi enojo como dirigente de esta cámara -donde hay 40 empresas inactivas en materia minera porque no hay ni una posibilidad de utilizar su estructura- es que Mendoza está peor que nunca. Se tendría que hacer un plebiscito para ver cómo la gente quiere vivir, para desenmascarar el sí o el no. Me parece muy democrático”, concluyó.