Un ministerio sin ministro

La cartera de trabajo es de vital importancia para el desarrollo laboral y productivo de un país en el sentido de que es allí donde se deben gestionar y articular la relación dispar entre empleadores y trabajadores y buscar ese equilibrio que tanto anhelo el trabajo y el empleo. En la época de 2015 a 2019, el hijo de un gran ministro en la época de los 90, Jorge Triaca paso de desapercibido dentro un ministerio que intentaron reducir a secretaria.

Sin embargo, el ultimo ministro que transitó los pasillos del edificio de la avenida Leandro N. Alem 650, donde deja su oficina del piso 13 por una renuncia aducida por problemas de salud y de índole personal, fue uno más de lo no trascendentes o los ministros que no funcionan. Desde la poca, para no decir nula, comunicación hasta las falencias a la hora de ser el mediador e intérprete de las necesidades del trabajo y el empleo, Claudio Moroni no fue más que un ministro sin ministerio a cargo, donde su ropaje es el beneficio de ser amigo y compañero del presidente de la Nación desde temprana edad y en época escolar.

Ministro saliente, Claudio Moroni

Un ministro que si bien, transitó una pandemia, no supo liderar y formar un equipo de trabajo que pudiera hacerle frente a la mayor necesidad que sufre el país: el empleo y el trabajo. Quizá, sus amistades y cercanía con el sindicato más representativo del

país, su escasa relación y comunicación con el círculo empresarial y una mesa chica poco convencional, hicieron que mes a mes se convierta en un adorno más en el emblemático edificio ministerial.

No quiero explayarme en las truncadas negociaciones que se gestaron los últimos años, pero si, llevarte a la última que fue el desencadenante de la salida del actual o mejor dicho, ex ministro, el conflicto con los neumáticos.

El conflicto con los neumáticos fue y será un pleito político, no así de lucha de derechos, claro está, desde que los pasillos del ministerio percibían como el secretario general de neumáticos rasgaba las paredes del piso 12, mientras se alejaba de las reuniones con Marcelo Bellotti, cada vez más desviadas de la realidad o, mejor dicho, peticiones inalcanzables para inyectar a un ministro más de un frustrado gabinete nacional.

La intervención del sindicalismo más duro que hoy tiene la argentina, representado por Pablo Moyano, fue el factor desencadenante para demostrar la poca cintura de un ministro y un arreglo que se concreta con un llamado telefónico a la cúpula política que derivo este conflicto. Situación esta, que llevo a la salida, planificada, del ministro Claudio Moroni.

MInistra electa, Kelly Olmos

Pero, que se encubre detrás de esta metodológica con aroma a rosca política de corte electoralista. Desde las voces de los mal pensados, la designación de Kelly Olmos al frente de la cartera de trabajo, no es nada más ni nada menos, que el anuncio de la reelección presidencial para el 2023. Claro, partimos de este análisis desmembrando el porqué de la designación de un funcionario que no funciona y no funcionara, de manera operativa al igual que su antecesor inmediato. Kelly Olmos, oriunda de CABA, mano derecha de Juan Manuel Olmos (no es pariente) y compañera de Víctor Santamaria (secretario general de porteros), grillete aliado al PJ de la ciudad, es el peso justo que se necesita para lograr el apoyo de un sector poderoso y rosquero para lanzar la reelección presidencial y marcar la cancha a un Kirchnerismo, romántico desde siempre con un Recalde en los pasillo de Alem, cada vez más alejado de las políticas de un gobierno que desde sus inicios utilizo el Kirchnerismo de manera implícita.

Será talvez, la conservación de dos ministerios claves la llave para la reelección presidencial, por un lado la designación de Tolosa Paz no es más ni menos que el pago de alquileres atrasados de un inquilino moroso a un propietario poderoso, y la designación de Olmos la articulación perfecta entre un PJ intervenido y un sindicalismo enajenado a vísperas de un 17 de octubre que promete dividir la plaza de mayo.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y Presidente de Aptitud Renovadora.