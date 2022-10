La postura del Gobierno provincial tras el pedido de freno de Nación a El Azufre

Días atrás la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) demandó al centro de esquí El Azufre, ubicado en Malargüe, y ordenó su desalojo. Desde el Gobierno de Mendoza señalaron que no han recibido una notificación vinculada al caso y que desconocen cuál es el reclamo de la Nación a la empresa. Asimismo, destacaron que la Provincia cumplió con la legislación vigente en el proceso de asignación de las tierras.

La AABE interpuso la demanda en el Juzgado Federal de San Rafael contra El Azufre porque entiende que la empresa está montada ilegalmente en tierras estatales que son dominio de la Nación. En este sentido, solicitaron el desalojo del complejo que se instaló en la zona cordillerana de Malargüe tras la asignación precaria de 12 mil hectáreas por parte del Estado provincial.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, se refirió a esta situación este martes al ser consultado acerca de si el Ejecutivo provincial había sido notificado de la demanda y el desalojo de la empresa.

“No nos ha llegado absolutamente nada a nosotros. Se ve que es una acción que ha entablado la Nación, a través de la AABE, contra El Azufre. Así que nosotros no tenemos ninguna notificación y en principio no somos parte de ese proceso”, expresó el funcionario.

En este sentido, remarcó que “hemos cumplido con la Ley nacional y un convenio celebrado por el exgobernador (José Octavio) Bordón y la Nación en su momento para la asignación de las tierras. Y bajo esa normativa hemos dado el cumplimiento que correspondía. Lo que esté reclamando la Nación a El Azufre nosotros no lo conocemos”.

Hizo hincapié en que para el Gobierno provincial se ha respetado “el proceso que establecen las leyes de frontera y el convenio celebrado con la Nación. No se ha transferido propiedad, no se ha concesionado nada, no se ha vendido nada, se ha hecho una asignación precaria bajo lo que establece el convenio que persigue que haya población e inversión”.

Ibáñez aclaró que bajo esa premisa se realizó una asignación precaria a los fines de que en algún momento el desarrollador presente un proyecto que cumpla con los estudios de impacto ambiental y se ponga en conocimiento a la Nación.

“Hasta acá la provincia ha cumplido exactamente lo que dice la ley y el convenio, lo que esté reclamando la Nación a El Azufre lo desconocemos”, reiteró el ministro Ibáñez.

La asignación de 12 mil hectáreas para el emprendimiento de El Azufre generó una fuerte polémica a comienzos del 2022. El senador provincial del Frente de Todos, Lucas Ilardo, denunció que el proceso había sido irregular y apuntó a la responsabilidad del Gobierno provincial y del municipio de Malargüe, mientras denunciaba que se trataba de un “negocio inmobiliario”.

Desde la gestión de Rodolfo Suarez defendieron la asignación de los terrenos cordilleranos y señalaron que se trataba de una proceso precario hasta que la empresa elaborara un proyecto integral para la instalación de un centro de esquí y el desarrollo de un emprendimiento turístico en la zona.