Alberto Fernández sumó un nuevo enemigo por la designación de Olmos

Hugo Yasky, secretario General de la CTA, se mostró molesto por no haber sido consultado por el presidente Alberto Fernández sobre la designación de Kelly Olmos como nueva ministra de Trabajo y subrayó que su central obrera va a seguir "movilizada" en reclamo de medidas en beneficio de los trabajadores.

"Olmos no tiene experiencia en el ámbito laboral, pero bueno, hay una expectativa abierta de que pueda desarrollar una buena gestión. Generalmente, cuando hay estos cambios las centrales sindicales esperan ser consultadas. Nosotros no fuimos consultados", sostuvo el también diputado nacional del Frente de Todos.

En declaraciones radiales, el dirigente sindical continuó: "El presidente tomó una determinación, imagino, eligió a una mujer del PJ porteño y uno siempre apuesta, en principio, de que las cosas se encaminen bien".

"Conoce al movimiento sindical, pero no ha tenido gestión ni como abogada laboralista, que es lo que uno espera de un Gobierno que viene de la tradición del peronismo. Pero sí abre una expectativa favorable. Esperemos que la ministra nos convoque, que podamos tener diálogo y que tengamos una acción política", señaló Yasky.

Kelly Olmos, nueva ministra de Trabajo.

Al analizar la gestión de Claudio Moroni al frente de la cartera laboral, indicó que "el problema es que fue demasiado administrativo".

"Gestionó como si fuera una oficina equidistante entre las cámaras empresarias y los sindicatos. Esperemos que Olmos tenga una actitud más política, más comprometida con el mundo laboral", planteó.

En ese sentido, Yasky se quejó de que "los conflictos se alargan cuando el Ministerio del Trabajo no tiene una clara determinación de apoyar al sector más débil, que es el sector trabajador".

Al ser consultado sobre su actual relación con el jefe de Estado, el líder de la CTA de los Trabajadores contó: "Hace rato, hace un par de meses (que no conversan). No he tenido diálogo recientemente. Creo que tiene que ver con la etapa que estamos viviendo, con el hecho de que hay decisiones que uno no comparte. Fue un tremendo error haber encarado el tema de los mapuches de la forma en que se hizo".

De cara a la gestión de Raquel "Kelly" Olmos al frente del Ministerio de Trabajo, el diputado nacional remarcó que su central obrera continuará reclamando mejoras en la situación de los trabajadores: "Vamos a seguir movilizados".