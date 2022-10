Patricia Bullrich denunció una "simulación de desalojo" y que nada cambió en Villa Mascardi

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, denunció que el operativo de desalojo de mapuches en Villa Mascardi, Bariloche, fue una "simulación" y que nada ha cambiado en la zona tras el operativo de las fuerzas de seguridad que terminó con varios detenidos y que desembocó en la renuncia de la ministra de Mujeres. Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

"SIMULACIÓN DE DESALOJO. Nada ha cambiado en Villa Mascardi. A los vecinos ni siquiera los dejan ir a sus casas y los violentos vuelven a la ruta. ¿Qué arreglo hay en este desalojo?", denunció Bullrich en su cuenta de Twitter.

Nada ha cambiado en Villa Mascardi. A los vecinos ni siquiera los dejan ir a sus casas y los violentos vuelven a la ruta. ¿Qué arreglo hay en este desalojo? pic.twitter.com/LVCggDP1ua — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 10, 2022

La exministra de Seguridad acompañó el mensaje con un video en el que se ve que la situación de los vecinos de Villa Mascardi no ha mejorado y que continúan los violentos enfrentamientos con grupos mapuches.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ayer defendió el accionar de las fuerzas de seguridad en el operativo de desalojo de mapuches que tomaron propiedades en Villa Mascardi. “Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano”, sostuvo el funcionario, quien fue criticado por el kirchnerismo duro tras el operativo.

“Parecieran no advertir que nuestro gobierno no se vale de espías, ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales. No se instruye a realizar actos violentos y si se les encomienda hacer uso racional de la fuerza, ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida", completó Fernández para defender el operativo.