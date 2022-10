Las condiciones de un intendente para que se cumpla el plan hídrico

El gobernador Rodolfo Suarez presentó a intendentes y representantes de los municipios el Plan Director de Optimización y Expansión de la Provisión de Agua Potable en el Gran Mendoza. También estuvo presente el presidente de Agua y Saneamiento de Mendoza (Aysam), Alejandro Gallego. MDZ Radio dialogó con Sebastián Bragagnolo, intendente de Luján de Cuyo, sobre dicho proyecto y las condiciones que este puso para que se lleve a cabo.

En cuanto al plan, dijo: “Lo primero es valorar que se esté pensando en un plan integral, eso sí es importante. Cuando nos convocó acudimos desde Luján, la presentación la realizó Aysam recordemos que es la empresa que provee una parte del agua en Mendoza. El otro porcentaje lo provee la Municipalidad de Luján en este caso, y también Maipú. En el caso de Luján, el 80% de todo el radio de servicio agua potable lo provee el municipio y el otro 20% Aysam. Nuestra situación es distinta por ahí a la de otro municipio donde el proveedor es directamente Aysam y el municipio no tiene injerencia”.

El intendente de Luján de Cuyo, en diálogo con MDZ Radio, advirtió que luego de escuchar el plan establecieron dos condiciones: “Planteamos dos temas que para nosotros son condiciones sine qua non para poder avanzar. Una es que en la jurisdicción que tiene Aysam también puntualmente, cualquier plan que se establezca, tenga en una primera instancia y como medida necesaria, impostergable, todas las obras de provisión de agua del Piedemonte, que incluye a más de 4000 familias que crecieron en el marco de un desorden, por el conflicto de límites entre dos departamentos".

Y agregó: "Esto obviamente es responsabilidad de todos, de quien compró sabiendo que no tenía agua, el vivo que vendió y un Estado que no controló en su momento, es algo que si venimos haciendo nosotros ahora. Pero es imposible ordenarlo si no regularizamos la prestación del servicio de agua. Así que para nosotros, la primera condición para que este plan avance es que al menos las obras de los troncales de la provisión de agua estén incluidas en el plan".

Además Bragagnolo, expresó: "Y en una segunda instancia, Luján tiene la provisión de agua potable también. Entonces necesitamos obviamente que no sea solamente un plan para Aysam, sino que sea un plan también para Lujan".

Continuando con su explicación, manifestó:: “Si estamos hablando de un sistema de producción de agua para todo el Gran Mendoza tiene que tener a los otros dos grandes prestadores incluidos. En este caso yo planteé el tema de Luján de Cuyo, pero Maipú está en la misma situación, sino estaríamos proyectando el agua para un sector de la población y otro quedaría afuera. En el caso nuestro venimos haciendo un trabajo muy fuerte. Hicimos un relevamiento y un estudio de la prestación en lo que tiene que ver con generación de agua durante todo el año pasado que duró ocho meses de trabajo y eso nos da que Luján va a tener de acá a una década, una necesidad de 400 litros segundos, por sobre lo que hoy producimos".

"Luján tiene dos plantas potabilizadoras y a su vez 26 pozos en funcionamiento. Los últimos 11 pozos los hemos incorporado en los últimos cuatro años. Hoy estamos produciendo 740 litros aproximadamente por segundo en nuestras plantas y 500 litros segundos aproximadamente de los otros 26 pozos. Hay algunos pozos que los ponemos en funcionamiento en la temporada de alto consumo y en invierno los apagamos porque hay que regular la presión en el circuito”, concluyó.