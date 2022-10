La dura advertencia de la Corte al Gobierno por las reformas judiciales

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, le envió una dura advertencia al Gobierno por su avance con las reformas judiciales. Rosatti anticipó que solo van a funcionar aquellas modificaciones que tengan el consenso del Poder Judicial y que cuenten con la participación de los magistrados. También recordó que ya fracasaron en los últimos tres años los cambios intentados por el oficialismo.

Al cerrar el XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales celebrado en Catamarca, Rosatti advirtió: "Creo que la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y aspectos que nosotros llamamos de superintendencia (administración e infraestructura), y aspectos procesales, va a ser la que cuente con el consenso del Poder Judicial, porque tenemos muchísimo para decir. Eso queremos desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Rosatti aclaró que una reforma judicial profunda necesita sí o sí el consenso del Poder Judicial. “En la medida de nuestras posibilidades y nuestra competencia vamos a llevar adelante las reformas que sean necesarias”, sostuvo el juez.

"Hemos visto el fracaso de tanta reforma o proyecto de reforma que no se sanciona, o se sanciona y se demora, y no se aplica, y se suspende, y esta costumbre tan argentina de suspender algo o reformar para no cumplir y entonces se vuelve a reformar", agregó.

Desde que asumió Alberto Fernández la como presidente hace casi tres años, el Gobierno intentó diversas reformas judiciales que nunca se pusieron en marcha.

Rosatti, junto al vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, participaron del encuentro de magistrados que se enfocó en los cambios que precisa el sistema judicial, la implementación del lenguaje claro y la perspectiva de género en el dictado de sentencias.