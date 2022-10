Un legislador mendocino le marcó la cancha al oficialismo y votará en contra de la reforma de la Corte

El diputado provincial del Frente de Todos y líder de Protectora , José Luis Ramón, manifestó en MDZ Radio que votará en contra de la reforma de la Suprema Corte de Justicia y detalló sus motivos al criticar que el consenso de ministros responde a "presiones del Ejecutivo provincial".

De esta manera, el representante de Protectora Fuerza Política sostuvo que votará en contra debido a que “la reforma de la Corte que consolida la figura del exgobernador Alfredo Cornejo y como espacio minoritario no podemos dejar que esto suceda”.

“Desde mi espacio decidimos votar en contra de la reforma porque no podemos como agrupación minoritaria someternos a las exigencias que consolidan el poder de Alfredo Cornejo. El mismo señor que sigue pretendiendo la provincia y que ahora establece un proyecto hegemónico para reformar la Corte”, apuntó el legislador provincial.

Además, añadió que la modificación de la Suprema Corte no fue llevada por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, sino por el senador nacional y el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino. “Acá no hubo un acuerdo político, sino un proyecto concreto del Ejecutivo que no fue liderado por Rodolfo Suarez ya que durante el debate estaba en Brasil en busca de inversiones que son necesarias para la provincia. Por eso, la reforma fue liderada por el subsecretario de Justicia, que es un hombre que responde al exgobernador, Alfredo Cornejo”, expresó.

Al mismo tiempo, el exdiputado nacional criticó el acuerdo entre los ministros de la Corte y ratificó que “el proyecto del Ejecutivo no es sano ya que presionaron a los magistrados para lograr el consenso".

Ministros de la Suprema Corte de Justicia antes de presentar el proyecto.

“En vez de someter la discusión en la Legisladora, donde las fuerzas políticas en las dos primeras semanas ya habían tomado una postura al repecto, el Gobierno forzó más de lo debido y lograron el acuerdo entre los jueces con el fin de terminar la especialidad de la Corte", indicó.

"Desde Protectora exigimos por una reforma de la constitución y del sistema judicial. Estas son ideas sanas y saludables, que hubiesen permitido en primera instancia discutir la reforma en la Legislatura para posterior sancionar la ley con las reformas necesarias. Todo lo contrario al actual proyecto que proviene del Ejecutivo que responde a una disconformidad del Ejecutivo con el funcionamiento de la sala dos”, concluyó.