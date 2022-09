Quién ganó, según De Marchi, con los cambios en la reforma de la Corte

Tras varias semanas de discusión entre legisladores y magistrados de la Suprema Corte de Justicia para mejorar el funcionamiento del tribunal, los ministros de la Corte consensuaron posturas y por medio de un proyecto firmado por todos destrabaron el tratamiento legislativo. En la Mesa del Poder el tema fue tratado a fondo y luego se sumó el diputado nacional Omar De Marchi, quien también tuvo protagonismo por las negociaciones internas entre la UCR y el PRO.

Ante las tensiones que aparecieron dentro del Frente Cambia Mendoza, haber logrado un acuerdo, según Omar De Marchi, la una victoria de la institucionalidad de la provincia. “No hubo un triunfo del PRO, sino de la institucionalidad de Mendoza que buscaba tener una mejor ley y eso significaba darle una mayor discusión al tratamiento de la Corte. Tuvimos gran avance en el diálogo entre los miembros del tribunal, porque era una locura naturalizar y pensar que la Justicia estaba dividida entre peronista y radicales. Por eso, la Corte llegó a un consenso acerca del contenido técnico, que fue muy importante porque la semana pasada estaban todos divididos”, aseguró el legislador.

Al mismo tiempo, fue consultado al respecto del por qué el radicalismo dejó fuera de la redacción del proyecto original a los miembros del PRO y respondió que “fue debido a que no hay reuniones previas", entre partidos que forman parte del Frente Cambia Mendoza. “Si tuviésemos reuniones previas para discutir sobre ciertos temas como espacio político tendríamos una mejor funcionalidad. Esto no ocurre, pero creo que después de esto vamos a reunirnos con más frecuencia. Tampoco somos un movimiento que no se esconde frente a los problemas y planteamos a nuestro modo las soluciones que se deban. Si hay buena buena fe, nadie se tiene que enojar”, subrayó el legislador nacional.

Por otro lado, el exintendente de Luján de Cuyo destacó la tarea de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) por haberse plantado ante el proyecto de reforma que llevaba adelante Rodolfo Suarez. "La comisión se plantó y tuvimos un mejor proyecto, si lo comparamos con el inicial que venía del Ejecutivo. Esto nos permitió que los ministros de la Corte se pusieran las pilas para firmar un solo proyecto de reforma, hecho no menor a destacar", enfatizó. De Marchi recordó que no ha sido la única disidencia que han tenido, pues también se opusieron a la capitalización de IMPSA y a la forma de ejecutar otras políticas dentro del Gobierno del que son parte.

Y concluyó: "Hay que resaltar la tarea de Jorge Difonso, presidente de la LAC, Gustavo Cairo, diputado provincial del PRO y Mercedes Llano, diputada del PD, porque dilataron los tiempos para tratar la reforma de la Justicia y este esfuerzo, le permitió a la provincia tener una iniciativa consensuada por todos los ministros de la Suprema Corte".

De Marchi habló además de la realidad nacional, donde remarcó la falta de autoridad y de rumbo.